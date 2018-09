Jolie và Brad nhiều lúc căng thẳng trên trường quay

'Bà Smith' thú nhận, dù đã có kinh nghiệm làm đạo diễn nhưng việc chỉ đạo chồng diễn xuất là điều không dễ dàng.

Jolie và Brad trong một cảnh quay phim "By the Sea".

Trong các talkshow vào đầu tuần này, Angelina Jolie cởi mở chia sẻ về công việc hợp tác đóng phim By the Sea cùng Brad Pitt suốt 3 tháng qua. Khi MC chương trình Today Show đặt câu hỏi "làm việc với Brad chắc gặp nhiều khó khăn?", nữ diễn viên liền xác nhận: "Đó thực sự là câu trả lời chính xác. Chắc chắn là có. Lần đầu tiên đóng cùng trong Ông bà Smith, chúng tôi vẫn chưa yêu nhau. Đó là một bộ phim hài hành động và chúng tôi đã có những kỷ niệm rất vui vẻ. Còn giờ đây chúng tôi đã chung sống 10 năm, đã hiểu thấu về nhau. By the Sea lại là một bộ phim về cuộc hôn nhân khủng hoảng. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng, thời điểm thích hợp nhất để quay phim là... vào tuần trăng mật của mình".

Angelina cũng tiết lộ, cô và Brad Pitt đã có nhiều lúc căng thẳng trên trường quay khi cô ở vai trò đạo diễn còn Brad là diễn viên nam chính: "Tôi chắc chắn rằng có những lúc mình nóng nảy với nam chính còn anh ấy cũng nhiều khi không bằng lòng với đạo diễn".

Vợ chồng Jolie trên phim trường ở Malta.

Trong cuộc phỏng vấn trên talkshow Jon Snow, Angelina tâm sự: "Có những bất tiện khi quay phim với Brad nhưng chúng tôi đã hoàn thành bộ phim, đã vượt qua những thử thách và càng gắn bó khăng khít hơn".

Bộ phim nói về sóng gió hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp. Đây là thách thức đối với bất kỳ diễn viên nào. Với Angelina Jolie và Brad Pitt, sự thấu hiểu đối phương giúp họ diễn tốt hơn: "Chúng tôi là những người bạn đời yêu thương và ủng hộ nhau. Brad luôn tôn trọng cách chỉ đạo diễn xuất của tôi còn tôi cũng muốn giúp anh ấy thể hiện vai diễn tốt nhất".

Cặp minh tinh mất gần 3 tháng để quay phim ở quốc đảo Malta trên Địa Trung Hải. Họ đã hoàn thành bộ phim và đang bận rộn đi tour quảng bá những tác phẩm điện ảnh khác. Gần đây tờ In Touch đăng tải hình ảnh cặp đôi cãi vã gay gắt trên ban công khách sạn ở Sydney khi đi quảng bá phim Unbroken vào tuần trước. Tuy nhiên sau những bất đồng, vợ chồng Jolie lại vui vẻ bên nhau.

Hoài Vũ