Jolie từng đi xăm bùa để 'giữ chân' Brad Pitt

Vài tháng trước khi quyết định ly hôn, nữ minh tinh đã nhờ một nghệ nhân Thái Lan vẽ hình xăm tâm linh mang ý nghĩa ràng buộc với bạn đời.

Hình xăm huyền thuật trên lưng Angelina Jolie.

Tháng 2/2016, Angelina Jolie và Brad Pitt ghé qua Thái Lan để xăm hình trong thời gian Jolie đang quay phim First They Killed My Father ở Campuchia. Tại Bangkok, Jolie đã tới gặp nghệ nhân Ajarn Noo Kanpai để khắc 3 hình xăm huyền thuật "Sak yant" trên lưng - một hình thức xăm bùa phép được cho là khá linh thiêng ở Thái Lan.

Theo tiết lộ của nghệ nhân này, hình xăm trên lưng Angelina Jolie mang ý nghĩa "ràng buộc bạn đời". Ngôi sao 41 tuổi đã chịu đựng rất nhiều đau đớn để khắc được hình xăm. Bởi dụng cụ xăm hình là một loại thanh thép có gắn kim thép phẫu thuật.

Phương pháp xăm hình này khá đau đớn.

Brad Pitt lại chọn xăm hình biểu tượng Phật giáo trên bụng trái và sử dụng loại mực in giống như của Angelina. Trước khi rời đi, cặp minh tinh đã chụp khá nhiều ảnh kỷ niệm với nghệ nhân này. Ajarn Noo Kanpai cũng từng xăm hình cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như siêu mẫu Cara Delevigne và nữ diễn viên Michelle Rodriguez khi "cặp đôi đồng giới" đi du lịch Thái Lan năm 2015.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi đi xăm hình, Angelina Jolie bất ngờ ly hôn Brad Pitt vào ngày 19/9. Quyết định chóng vánh của cô được cho là sau trận cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ hôm 14/9. Đến nay, Angelina và Brad vẫn đang trong quá trình ly dị, nhưng tạm thời họ cố gắng đặt mục tiêu hàn gắn tổn thương gia đình lên trên hết vì 6 nhóc tỳ.

