Jolie: 'Trước đây tôi không hề muốn có con'

Thời tuổi trẻ, Angelina Jolie không tin cô có bản năng làm mẹ, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cô đến Campuchia.

Angelina Jolie hạnh phúc bên các nhóc tỳ trong bức ảnh chụp năm 2015.

Minh tinh Hollywood giờ đã là bà mẹ của 6 nhóc tỳ cùng tài tử Brad Pitt. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trước, Angelina chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống tương lai của cô sẽ quây quần bên lũ trẻ như bây giờ. Khi đó, Angelina vẫn là cô gái tự do, nổi loạn, có quan niệm sống hoàn toàn khác.

"Bà Smith" chia sẻ trên AP: "Thật kỳ lạ. Trước đây tôi chưa từng muốn có con. Tôi chưa bao giờ muốn mang thai, chưa bao giờ thích trông trẻ. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành mẹ". Nhưng niềm yêu trẻ thơ bỗng nhiên trỗi dậy trong nữ diễn viên khi cô chơi cùng các bé tại một trường học ở Campuchia trong thời gian quay phim Bí mật ngôi mộ cổ năm 2011: "Đột nhiên tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng, con trai tôi sẽ là một cậu bé ở đất nước này!".

Năm 2002, Angelina Jolie đã nhận nuôi bé Maddox ở xứ sở chùa tháp. Nữ diễn viên rất hạnh phúc với vai trò làm mẹ đến nỗi vài năm sau, cô tiếp tục nhận nuôi Zahara ở Ethiopia, Pax Thiên ở Việt Nam và sinh 3 nhóc Shiloh, Knox và Vivienne.

Jolie và hai cô con gái tại lễ trao giải đầu năm ngoái.

Angelina cũng tiết lộ, chuyến đi đến Campuchia đã thay đổi cuộc sống của cô như thế nào: "Khi lần đầu tới Campuchia, xứ sở này đã thay đổi tôi trên mọi khía cạnh. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều về lịch sử mà tôi không được dạy ở trường học và có rất nhiều điều về cuộc sống mà tôi cần phải hiểu trong khi tôi biết rất ít ỏi". Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên ở Los Angeles - nơi cô cảm thấy "thực sự trống rỗng" và chuyến đi tới đất nước Đông Nam Á để quay phim đã "kích hoạt sự nhận thức của tôi", để rồi kể từ đó, cô bắt đầu hành trình tìm hiểu hiện thực cuộc sống trên khắp thế giới và bắt đầu trở thành một nhà hoạt động nhân đạo.

Cuối năm 2015, Angelina và các con trở lại Campuchia để thực hiện bộ phim First They Killed My Father - dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của nhà hoạt động xã hội Loung Ung kể về cuộc sống cùng cực của những em nhỏ Campuchia trong thời kỳ Khme Đỏ. Con trai cả Maddox của cô giờ đã 14 tuổi, đóng vai trò là trợ lý sản xuất kiêm diễn viên của bộ phim.

Jolie và Maddox quay phim ở Campuchia vào đầu tuần này.

Hoài Vũ