Jolie: 'Tôi từng mặc váy dính nước tiểu của con đến thảm đỏ'

Là mẹ của 6 nhóc tỳ, Angelina Jolie nhiều khi vướng phải những sự cố dở khóc dở cười.

Angelina tiết lộ một bí mật trong cuộc phỏng vấn trên AP trong khi quảng bá phim First They Killed My Father: "Tôi thực sự đã tới một buổi lễ ra mắt phim với vết nước tiểu trên váy. Đó là khi bọn trẻ còn nhỏ xíu và tôi đã bị dính nước tiểu vào phút chót. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục mặc chiếc váy và lên thảm đỏ".

Jolie trên thảm đỏ lễ ra mắt phim "Salt" năm 2010.

Các con của Angelina và Brad giờ đã lớn và đang lần lượt bước vào tuổi teen: Maddox 16 tuổi, Pax Thiên 13 tuổi, Zahara 12 tuổi, Shiloh 11 tuổi và cặp song sinh Vivienne - Knox 9 tuổi. "Bà Smith" không còn gặp những sự cố "bốc mùi" như lần ấy nhưng bọn trẻ lại khiến cô lúng túng trong việc chọn váy áo. Angelina kể: "Lý do tôi đến muộn trong cuộc phỏng vấn này là vì bọn trẻ đã làm tôi thay đổi quyết định. Chúng nghĩ rằng tôi đã mặc chiếc váy quá hở hang".

Jolie diện váy thanh lịch đi dự tiệc cùng hai con trai, Maddox và Pax Thien (phải), tối 14/9.

6 người con luôn là ưu tiên hàng đầu của Angelina trong cuộc sống. Năm vừa qua, giữa biến cố ly hôn và gia đình tan vỡ, minh tinh 42 tuổi đã quyết định gác bỏ công việc vì các con. "Tôi cần tạm nghỉ một năm để dành thời gian bên bọn trẻ. Tất cả những gì tôi làm trong năm qua là một số hoạt động nhân đạo và đi thỉnh giảng. Ngoài ra tôi không làm việc gì khác".

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với tạp chí The New York Times, Angelina cũng trải lòng về cuộc sống đời thường tất bật trong vai trò bà mẹ của 6 người con. Nữ diễn viên đã quyết định mua biệt thự rộng lớn 25 triệu USD ở Los Angeles hồi tháng 5 để các con có cuộc sống ổn định, thoải mái và tiện lợi nhất khi học ở nhà. Nói về việc chia tay Brad Pitt, Jolie lý giải: "Đó là một tình huống rất đau lòng, rất khó khăn và tôi chỉ muốn cả gia đình khỏe mạnh".