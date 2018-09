Jolie tiết lộ Pax Thiên đang say mê học tiếng Việt

Cậu con nuôi người Việt và 5 nhóc tỳ khác thích thú học các ngoại ngữ riêng.

Trong buổi trò chuyện trên chương trình radio Woman’s Hour ở Anh hôm 16/5, Angelina Jolie chia sẻ gia đình đa sắc tộc văn hóa của mình. 3 người con nuôi (Maddox 14 tuổi, Pax Thiên 12 tuổi, Zahara 11 tuổi) và 3 con đẻ (Shiloh 10 tuổi, cặp song sinh Vivienne - Knox 7 tuổi) của cô có cá tính và sở thích riêng. Mỗi nhóc tỳ đang học một loại ngoại ngữ mà chúng thấy thích thú.

Jolie kể: "Tôi hỏi bọn trẻ ngôn ngữ mà chúng muốn học. Shiloh thích học tiếng Khmer - ngôn ngữ của người Campuchia. Pax Thiên đang tập trung học tiếng Việt Nam. Maddox học tiếng Đức và Nga. Zahara học tiếng Pháp, Vivienne thực sự muốn học tiếng Ảrập còn Knox lại hứng thú với ngôn ngữ ký hiệu".

Pax Thiên chọn tiếng Việt là ngoại ngữ chính của mình.

Nữ diễn viên đã rất bất ngờ với đam mê của các con. Cô giải thích: "Bạn thực sự không hiểu được các con mình cho đến khi chúng thể hiện cho bạn thấy chúng là ai và muốn trở thành người như thế nào. Bọn trẻ thích thú với những văn hóa khác nhau. Đó cũng là giấc mơ của tôi".

Angelina kể rằng không ai trong 6 nhóc tỳ muốn nối nghiệp bố mẹ trở thành diễn viên Hollywood. Tuy nhiên, bọn trẻ lại thấy hứng thú với công việc làm phim. Gần đây cậu cả Maddox làm trợ lý sản xuất cho mẹ trên trường quay bộ phim tài liệu ở Campuchia mang tên First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia. Angelina cho biết, quá trình cộng tác giữa hai mẹ con mang đến "sự kết nối tuyệt vời". Và đây cũng là cơ hội để Maddox hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa quê hương Campuchia của mình.

Trong khi Maddox thể hiện tài năng trong việc dựng phim, Pax Thiên lại đam mê công việc DJ. Jolie tiết lộ cậu con thứ rất thích âm nhạc và muốn trở thành một DJ.

Pax Thiên luôn nghe tai phone khi đi máy bay.

Trong lúc nói về vấn đề người tị nạn, Angelina chia sẻ rằng cô dạy các con mình không thương hại nhưng cần tôn trọng những người buộc phải rời bỏ đất nước của họ: "Chúng tôi thường trò chuyện về những khó khăn mà họ đang phải trải qua nhưng cũng nói về khả năng phục hồi và sức mạnh của họ. Họ là những người hùng trong ngôi nhà của tôi và chúng tôi đều ngưỡng mộ họ. Các con tôi kết bạn với những trẻ em tị nạn và cũng làm bạn với những đứa trẻ đến từ đất nước của mình".

Hoài Vũ