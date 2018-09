Jolie lo lắng đóng cảnh nude sau khi phẫu thuật ngực

Nữ diễn viên từng phải đấu tranh có nên thoát y trong phim mới đóng cùng Brad Pitt hay không.

Angelina Jolie từng thể hiện rất nhiều cảnh nóng bỏng trong những bộ phim trước đây, tuy nhiên cô đã có chút do dự với màn khỏa thân trong phim By the Sea quay vào cuối năm ngoái. Minh tinh 40 tuổi chia sẻ, khi viết kịch bản bộ phim này, cô không nghĩ là mình sẽ đóng vai nữ chính. Bởi vậy khi quyết định sẽ đóng cùng Brad Pitt, Angelina bắt đầu nghĩ lại một số cảnh nude cô đã viết.

Jolie và Brad Pitt cùng có những cảnh khỏa thân tắm bồn trong "By the Sea".

Cô chia sẻ trên tờ The New York Times: "Có rất nhiều cảnh tôi muốn thay đổi và cắt bỏ. Chẳng hạn như cảnh tôi khỏa thân trong bồn tắm". Tuy nhiên nữ diễn viên đã không để nỗi sợ hãi và bất an ngăn cản mình: "Tôi tự nhủ, hãy đặt tất cả sang một bên. Mình không thể thay đổi hoặc cắt cảnh này bởi vì mình từng phẫu thuật cắt bỏ bầu ngực hoặc bởi vì chúng tôi đã kết hôn và mọi người có thể soi mói, 'mổ xẻ' này nọ. Đó có thể là sự gian lận với khán giả".

Angelina đã phải cắt bỏ tuyến vú vào năm 2013 để ngăn ngừa ung thư. Cô trải qua nhiều ca phẫu thuật khác nhau để loại bỏ những tế bào mang mầm bệnh và tái tạo "núi đôi" mới. Nhờ công nghệ phẫu thuật hiện đại, bà mẹ 6 con đã có vòng một giả nhưng rất hoàn hảo, gợi cảm.

Jolie không để con trai ở trường quay khi đóng cảnh nhạy cảm hoặc bạo liệt.

Trong cuộc phỏng vấn, Jolie tiết lộ thêm, khi cô thoát y hoặc đóng những cảnh đau khổ, xô xát với chồng, cô không để cho cậu con trai cả Maddox ở bên. Maddox vốn được mẹ giao cho công việc trợ lý trường quay khi làm phim này. Jolie kể: "Cậu nhóc sẽ ở đó trong những cảnh nhẹ nhàng hoặc vui nhộn. Trong khi những cảnh khác, chúng tôi đã có quy định là để cậu nhóc tránh xa trường quay".

Tuy vậy, Jolie không tránh được sự cố bị con trai bắt gặp sau một cảnh quay khiến cô trông khá tã tượi: "Tôi nhớ một ngày, tôi khoác áo choàng, mascara chảy cả xuống mặt, tóc thì vẫn cuốn lô, chúng tôi chạy va vào nhau ở hàng lang. Cậu nhóc lắc đầu nhìn mẹ vào nói: Wow, mẹ. Trông mẹ tuyệt đấy! Thú thật, với công việc phim ảnh, tôi đã lớn lên cùng nó, biết rõ nhiều điều nên không muốn các con mình đam mê nghề này. Nhưng cậu bé lại rất thích".

Cậu con trai nuôi người Campuchia, Maddox.

Đây là lần đầu Maddox được mẹ giao nhiệm vụ trợ lý trường quay và trong bộ phim mới của Jolie quay tại Campuchia vào cuối năm nay, cậu bé 13 tuổi sẽ đảm nhận vai trò làm diễn viên.

Hoài Vũ