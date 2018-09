Jolie lên tiếng trước tin đồn 'mưu đồ' ly hôn vì tham vọng chính trị

Có thông tin cho rằng 'bà Smith' muốn chuyển tới London, theo đuổi giấc mơ trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Hôm 6/12, trang TMZ trích dẫn nguồn tin khẳng định, Angelina Jolie sắp chuyển đến London cùng các con. Cô muốn cống hiến nhiều hơn cho Liên Hợp Quốc và tham vọng sẽ giành vị trí cao nhất. Nguồn tin nói rằng, Angelina và Brad đã trục trặc hơn một năm nay nên "cô không ngừng tìm kiếm cơ hội để kết thúc cuộc hôn nhân và sục sôi với công việc mơ ước của mình". Việc tố cáo Brad bạo hành con trai chỉ là một cái cớ để Jolie ly hôn và đạt được quyền nuôi con. Khi đó, nữ minh tinh sẽ dễ dàng đưa cả 6 nhóc tỳ tới London sống cùng mình.

Jolie bị đồn ly hôn vì tham vọng chính trị ở Anh.

Tuy nhiên, vài giờ sau khi thông tin này được đăng tải, đại diện của Angelina đã lên tiếng phản hồi. Người đại diện khẳng định trên ET, tin đồn cô lên kế hoạch chuyển đến London nhắm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là "hoàn toàn bịa đặt". Người đại diện giải thích: "Cô ấy không hề có ý định tới London sống. Sự thực, Jolie đang tìm một ngôi nhà mới ở Los Angeles để cô có thể tiếp tục các chương trình trị liệu tâm lý cho cả gia đình".

Với phản hồi mới nhất này, Jolie ngầm ý tiết lộ cô muốn bọn trẻ được ở gần Brad Pitt chứ không hề cố tách các con khỏi bố. Bởi Brad đang ở Los Angeles còn cô và các con tạm thời vẫn sống ở biệt thự đi thuê ở Malibu (cách hơn 50 km). Nữ diễn viên cũng đang cố gắng chữa lành những tổn thương mà các thành viên trong gia đình chịu đựng thời gian qua nhờ những buổi trị liệu nhóm và những khóa học về nuôi dạy con.

Jolie đang tạm ngừng mọi công việc để dành thời gian chăm sóc các con.

Trong mọi phát biểu từ khi ly hôn (thông qua người đại diện), Angelina vẫn luôn khẳng định rằng lý do chia tay Brad là vì "sức khỏe của gia đình". Brad được cho là ngày càng sa đà vào chất gây nghiện và không kiểm soát được sự giận dữ, gây ảnh hưởng tới các con.

Theo ET, thời gian tới tuy Angelina không tới Anh sống nhưng cô vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đặc phái viên cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề người tị nạn. Năm 2017, ngôi sao 41 tuổi cũng sẽ đến Anh để giảng dạy tại trường London School of Economic cho các sinh viên về vấn đề phụ nữ, an ninh và hòa bình.

Hoài Vũ