Jolie lại gầy khẳng khiu khi làm phim ở Campuchia

Angelina Jolie đang quay phim mới "First They Killed My Father" tại Campuchia. Cô không hề nghỉ ngơi trong suốt dịp lễ Tạ ơn. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Hollywood được trông thấy bận rộn ở trường quay tại một làng quê ở tỉnh Siem Riep vào tuần trước.