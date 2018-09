Jolie đưa con gái đi học võ, im lặng trước thông tin đang hẹn hò người mới

Từ khi chia tay Brad Pitt vào tháng 9/2016, Jolie tạm rời xa phim trường. Cô dành nhiều thời gian ở nhà với các con hơn trước để giúp bọn trẻ ổn định tâm lý. Công việc của Jolie hai năm qua chủ yếu là hoạt động nhân đạo giúp đỡ những người dân tị nạn và quảng bá phim "First They Killed My Father" sản xuất đầu năm 2016.