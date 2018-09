Jolie chia sẻ kỷ niệm quay phim với 250 em nhỏ ở Campuchia

Minh tinh cho biết, cô vừa đạo diễn vừa kiêm luôn vai trò 'dỗ trẻ' khi ở trường quay.

Jolie và các con tới Campuchia làm phim.

Angelina Jolie đang quay bộ phim mới tại xứ sở Chùa tháp. Bộ phim mang tên First They Killed My Father, kể về số phận của những em nhỏ dưới thời Khơme đỏ. Phim huy động hàng trăm em nhỏ gồm cả diễn viên chính lẫn diễn viên quần chúng.

Jolie chia sẻ về trải nghiệm thú vị khi quay phim với các diễn viên nhí trên tạp chí People: "Xung quanh tôi ngập đồ chơi. Chúng tôi cần 250 em nhỏ trong một số cảnh quay. Bởi vậy tôi chất đầy đồ chơi trong nhà, xe hơi, xe tải".

Nữ đạo diễn Hollywood lo lắng "đây có thể là bộ phim khó khăn nhất" cô từng làm bởi phải chỉ đạo các diễn viên nhỏ tuổi trong những cảnh quay thảm khốc. Cô kể lại một kỷ niệm xúc động: "Bọn trẻ phải đi qua một trại tù khổ sai. Chúng phải khóc và la hét vì sợ hãi. Bản năng của người mẹ khiến tôi chỉ muốn dừng cảnh đó và ôm bọn trẻ vào lòng".

Jolie từng có rất nhiều trải nghiệm tiếp xúc với các em nhỏ trong các hoạt động nhân đạo. Trong ảnh là chuyến thăm các em bé trong trại tị nạn ở Myamar vào hè năm nay.

Cậu con trai người Campuchia của Angelina là Maddox 14 tuổi cũng tham gia bộ phim. Nữ minh tinh muốn làm bộ phim lịch sử này chính là vì tình yêu dành cho Maddox và đất nước Campuchia.

Maddox đã làm thay đổi cuộc đời Angelina từ khi cô nhận nuôi cậu vào năm 2002. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Telegraph, "bà Smith" thổ lộ: "Tôi đã không giống như nhiều phụ nữ khác. Ngày bé tôi chưa bao giờ chơi búp bê, chưa từng biết trông em. Tôi đã không có bản năng tự nhiên về thiên chức làm mẹ. Sau này, tôi muốn trở thành mẹ vì tôi cảm thấy sự kết nối đặc biệt với quê hương của Maddox. Tôi cảm thấy tình yêu thương và sự che chở dành cho những đứa trẻ mồ côi không có tổ ấm...Tôi cảm thấy như Maddox và tôi trưởng thành cùng nhau và cậu bé dạy tôi cách chăm sóc cậu ấy".

Angelina Jolie cùng Maddox và các nhóc tỳ khác sẽ ở Campuchia vài tháng để thực hiện bộ phim First They Killed My Father. Mới đây, Angelina đã rất vui khi được mời làm chủ tịch liên hoan phim Campuchia diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

Hoài Vũ