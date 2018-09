Johnny Depp và vợ cũ suýt chạm mặt tại hội chợ Comic-Con

Tài tử và nữ diễn viên Amber Heard vốn đã từ mặt nhau kể từ sau vụ ly hôn bão tố vào hè 2016.

Johnny Depp, Amber Heard cùng tham gia hội chợ phim ảnh và truyện tranh Comic-Con ở San Diego ngày 21/7. Johnny đi cùng đoàn làm phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald trong khi vợ cũ của anh tới quảng bá phim mới mang tên Aquaman.

Johnny Depp và Amber Heard tại Comic-Con hôm thứ 7.

Theo E!News, "chàng cướp biển" hóa trang như nhân vật trong phim, gây bất ngờ khi lên sân khấu giao lưu với khán giả ở hội chợ. Khoảng một tiếng sau, Amber Heard cũng xuất hiện trên sân khấu này. Tuy nhiên theo nguồn tin, cặp đôi cũ đã không vướng phải tình huống chạm mặt khó xử vì Johnny Depp rời đi ngay sau khi kết thúc chương trình.

Johnny và Amber ly hôn vào tháng 6/2016 sau 15 tháng chung sống. Khi đó, nữ diễn viên 31 tuổi đã đệ đơn lên tòa tố cáo Johnny bạo hành cô đến thâm tím mặt mũi. Amber cung cấp nhiều ảnh và video làm bằng chứng cho hành vi hung hãn của chồng cũ, đồng thời xin tòa ban lệnh cách ly để đảm bảo an toàn.

Cặp sao kết hôn từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2016.

Mặc dù Johnny Depp một mực lên tiếng phủ nhận nhưng những cáo buộc của Amber Heard đã khiến hình ảnh của anh bị tổn hại nặng nề. Bộ phim Alice Through the Looking Glass của Johnny ra mắt hè năm đó bị thất bại doanh thu thảm hại tại thị trường Mỹ. Nam diễn viên cũng suýt bị loại ra khỏi bộ phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald vì áp lực của dư luận. Tuy nhiên cuối cùng nhà sản xuất đã quyết định để Johnny tham gia phim sau khi anh dàn xếp vụ ly hôn êm thấm với việc bồi thường cho Amber Heard 7 triệu USD để cô quyên góp vào quỹ từ thiện chống bạo lực gia đình và giúp đỡ trẻ em ở viện nhi.

Sau khi ly hôn, Johnny Depp bị suy sụp tinh thần một thời gian dài và hiện tại anh đã mở lòng được với người phụ nữ khác. Trong khi đó, Amber Heard hẹn hò tỷ phú công nghệ Elon Musk hơn một năm và hiện tại cô yêu doanh nhân Vito Schnabel.