Johnny Depp toả sáng trong 'Fantastic Beasts 2' dù bị tẩy chay

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác Grindelwald) khởi chiếu ngày 16/11/2018. Đây là phần 2 của bom tấn Fantastic Beasts and Where To Find Them trình chiếu năm 2016. Phim là tiền truyện của series Harry Potter, xoay quanh cuộc chiến của các phù thủy chống lại tên ác nhân Grindelwald. Giữa dàn sao đình đám, Johnny Depp (ngoài cùng bên phải) là tên tuổi gây chú ý của phim khi vào vai phản diện quan trọng. Tên nhân vật Grindelwald của anh xuất hiện trong tựa phim và hình ảnh của anh chiếm giữ vị trí lớn trên poster.