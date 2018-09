Johnny Depp khẳng định từng bị vợ cũ đấm hai phát vào mặt

Tài tử tố cáo cô đào Amber Heard là người hung hãn chứ không phải là nạn nhân như mọi người lầm tưởng.

Johnny Depp vừa đệ đơn lên tòa án tối cao Anh kiện tờ The Sun vì đã "bôi nhọ hình ảnh" của anh. Nam diễn viên 55 tuổi tức giận vì bài báo đăng trên tạp chí này hồi tháng 4 miêu tả anh là kẻ vũ phu và chỉ trích việc Johnny được mời đóng phim Fantasitc Beasts: The Crimes Of Grindelwald dù vướng scandal bạo hành vợ cũ.

Amber Heard và Johnny Depp đã có vụ ly hôn cay đắng.

Trong đơn kiện, Johnny Depp viết rằng anh chưa từng "động thủ" với vợ mà chính Amber đã đấm anh hai phát vì đến muộn 2 tiếng trong sinh nhật của cô vào tháng 4/2016. Đơn viết: "Khi tiệc đã tàn, cô Heard bắt đầu mắng nhiếc nguyên đơn vì tội đến muộn. Trong khi nguyên đơn không hề say xỉn hay phê thuốc và đã nằm trên giường, cô Heard, trong tình trạng đã uống rượu, bắt đầu trở nên hung hãn và bạo lực... Cô đấm anh ấy hai phát vào mặt".

Theo văn bản, Johnny đã chống cự bằng cách túm tay Amber để cô dừng đấm anh: "Anh ấy đẩy cô Heard ra khỏi giường và nói với cô ấy anh sẽ đi chỗ khác, đừng có bám theo nữa".

Johnny Depp cũng nói về vụ xô xát vào tháng 5/2016 mà trước đây anh từng bị Amber Heard cáo buộc ném điện thoại vào mặt cô đến mức thâm tím cả vùng mắt. Ngôi sao Cướp biển vùng Caribbe khẳng định khi đó hai người chỉ cãi nhau chứ không hề có chuyện anh hành hung vợ. Johnny dẫn chứng rằng hai nhân viên cảnh sát đã tới nhà họ và chứng kiến Amber không hề có vết thương nào trên mặt lúc đó. "Khi một nhân viên hỏi cô Heard chuyện gì đã xảy ra, cô ấy bảo rằng không có gì cả", văn bản ghi.

Amber Heard đến tòa vào tháng 5/2016 với gương mặt thâm tím. Nữ diễn viên khẳng định Johnny Depp đã ném điện thoại vào mặt cô.

Johnny cho biết đội vệ sĩ cũng có mặt khi hai người cãi vã. "Lúc cô Heard gọi điện cho bạn la lên 'Đừng đánh em, Johnny', đội vệ sĩ nhìn thấy nguyên đơn đứng trong bếp, không hề đánh cô Heard và đứng cách xa khoảng 8m".

Trước những lời tố cáo của Johnny Depp, luật sư của Amber Heard lập tức lên tiếng phủ nhận. Vị luật sư phát biểu trên trang Mirror tối 31/7: "Tất cả những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thực. Chỉ cần đọc bài báo gần đây trên tờ Rolling Stone về ngài Depp cùng những bài viết khác và các vụ kiện tụng với người quản lý cũng đã thấy được trạng thái tâm lý của ông ấy".

Johnny Depp và Amber Heard ly hôn vào tháng 5/2016 sau hơn một năm kết hôn. Amber từng đệ đơn lên tòa xin lệnh cách ly khỏi Johnny Depp và cáo buộc tài tử đã bạo hành cô cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Amber sau đó rút đơn kiện và chấp nhận 7 triệu USD tiền bồi thường ly hôn của Johnny Depp. Nữ diễn viên đã quyên góp toàn bộ số tiền này vào quỹ từ thiện chống nạn bạo lực gia đình và Bệnh viện Nhi Los Angeles.