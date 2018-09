Joanna Krupa gặp sự cố vì váy xuyên thấu

Joanna Krupa 34 tuổi hiện là ngôi sao truyền hình thực tế của truyền hình Mỹ. Cô nổi tiếng khi tham gia cuộc thi "Dancing with the Stars" và phim "Những bà nội trợ Miami". Joanna cũng làm người mẫu và từng giữ vai trò giám khảo của cuộc thi Next Top Model của Ba Lan.