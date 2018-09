Jessica Alba từng vỡ răng vì một nụ hôn

Đó là một trong 20 tiết lộ mới của cô đào kiêm nữ doanh nhân 35 tuổi.

Nhân bộ phim hành động Mechanic: Resurrection chuẩn bị ra mắt, Jessica Alba có cuộc phỏng vấn trên tạp chí Us và đã tiết lộ hàng loạt bí mật thú vị về bản thân. Cùng khám phá thêm những điều mới mẻ về người đẹp đa tài này qua danh sách tự thổ lộ của cô.

1. Tôi đã tự mình thực hiện mọi cảnh hành động trong phim Mechanic: Resurrection.

Jessica Alba trong phim Mechanic: Resurrection.

2. Tôi biết đi xe máy. Tôi từng học lái một chiếc xe máy của Ấn Độ.

3. Các phim yêu thích của tôi là The Princess Bride, Overboard và Say Anything.

4. Răng cửa bên trái của tôi có một nửa là răng giả. Tôi đã bị vỡ răng trong một cảnh hôn sai cách. Cảm ơn rất nhiều, Dane Cook à. (tài tử Dane Cook và Jessica Alba gặp sự cố khi đóng cảnh khóa môi trong phim Good Luck Chuck năm 2007).

Cảnh hôn của Alba trong phim Good Luck Chuck.

5. Khi còn nhỏ, tôi chơi bóng chày, bóng đá và bơi lội.

6. Tôi có hai chú chó: Bowie, 10 tuổi là chó lai pit bull–collie với một mắt xanh và một mắt nâu. Con còn lại là Sid, 15 tuổi.

7. Cơn ác mộng của tôi là bị một đàn bồ câu bu quanh.

8. Tôi tự hào vì có khả năng nấu nướng rất giỏi. Tôi có thể nấu một bữa ngon chỉ trong vòng 20 phút với bất kỳ nguyên liệu nào trong tủ lạnh.

Alba tự hào là một bà nội trợ đảm đang.

9. Tôi luôn có một chai tương ớt trong túi xách của mình.

10. Tôi không thể sống thiếu bắp rang với dầu dừa và muối biển Himalaya.

11. Tôi bị dị ứng với quả hạch và chà là Brazil.

12. Tôi cực kỳ ghét đậu lima.

13. Tôi yêu sự ngọt ngào quyến rũ của cây hương thảo.

14. Chiếc xe hơi đầu tiên là Ford Explorer với một bên màu xanh lá cây.

15. Điểm đến mơ ước của tôi là Hy Lạp.

16. Tôi thích những dự án cải thiện nhà ở, đặc biệt nếu nó liên quan tới một chiếc máy mài nhám.

17. Hai vật quý giá nhất của tôi là một chuỗi tràng hạt và một tấm thiệp hình Chúa mà bà ngoại trao cho tôi.

18. Tôi đã dành số tiền lương đầu tiên trong đời để mua một đôi giày Dr. Martens màu nâu. Lúc ấy tôi mới 12 tuổi và mẹ tôi nghĩ rằng chân tôi sẽ ngày càng to hơn, bởi vậy mẹ chọn cho tôi cỡ rất lớn. Trông tôi như một chú hề khi xỏ đôi giày này.

19. Khi còn trẻ, tôi từng muốn trở thành một nhà đại dương học.

20. Buổi chụp hình lớn đầu tiên của tôi là cho tạp chí Seventeen vào tháng 6/1994 khi 13 tuổi.

Alba trẻ trung, xinh tươi trên tạp chí Seventeen năm 1994.

Hoài Vũ