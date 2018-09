Jessica Alba trở lại nóng bỏng trong 'Sin City 2'

Sau 9 năm, cô đào 32 tuổi vẫn cực kỳ gợi cảm và trẻ trung khi vào vai vũ nữ thoát y Nancy Callahan.

Jessica Alba trong Sin City phần 2.

Những bức hình của Sin City: A Dame to Kill For vừa được tiết lộ vào ngày 5/3, trong đó hình ảnh sexy của Jessica Alba gây ngỡ ngàng với người hâm mộ. Cô mặc bộ đồ lót đen khêu gợi và khoe thân hình cực chuẩn trong quán bar ở Las Vegas. Jessica không khác mấy so với hình ảnh nóng bỏng nức tiếng của cô trong Sin City năm 2005. Sau 9 năm, Jessica từ "gái còn son" giờ đã là bà mẹ hai con nhưng vẻ gợi cảm của cô chưa hề giảm sút.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Jessica tiết lộ, nhân vật Nancy Callahan của cô sẽ bốc lửa hơn trong Sin City 2. Ngôi sao Bộ tứ siêu đẳng đã mất 3 tháng liền để học nhảy trước khi phim bấm máy: "Tôi phải học một loạt các điệu nhảy vì sẽ có rất nhiều cảnh múa sexy trong phần mới", cô tâm sự.

Alba trong "Sin City" 2005.

Jessica tái xuất Thành phố tội ác cùng nam diễn viên Mickey Rourke (vai Marv), Bruce Willis (vai Hartigan)... Trong khi đó, một số gương mặt mới rất ấn tượng tham gia vào dàn diễn viên phim bom tấn này là tài tử Joseph Gordon-Levitt (vai con bạc Johnny), nữ diễn viên Eva Green (vai mỹ nhân Ava Lord), Josh Brolin (vai Dwight McCarthy).

Tài tử quyến rũ Joseph Gordon-Levitt làm con bạc trong "Sin City 2".

Nam diễn viên Josh Brolin thủ vai Dwight McCarthy.

Sin City: A Dame to Kill For được thực hiện dựa trên bộ truyện Sin City của Frank Miller. Câu chuyện mới bắt đầu khi anh chàng Dwight McCarthy gặp lại người yêu cũ Ava Lord. Dwight muốn giúp đỡ Ava thoát khỏi người chồng vũ phu của mình, tỷ phú Damien Lord, tuy nhiên anh sớm nhận ra rằng ý định thực sự của Ava nham hiểm hơn rất nhiều hơn những gì cô thể hiện. Phim sẽ được ra mắt vào ngày 22/8 tại Mỹ.

Hoài Vũ