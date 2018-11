Jennifer Lopez nhận 2 triệu USD cho 20 phút diễn ở Qatar

Nữ ca sĩ Mỹ được mời tới sự kiện khai trương một trung tâm thương mại lớn ở quốc gia vùng Vịnh.

Theo TMZ, Jennifer Lopez vừa bỏ túi 2 triệu USD (46,5 tỷ đồng) khi đến biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ Qatar tại lễ khai trương trung tâm thương mại Doha Festival City Mall vào cuối tuần trước. Trong vòng 20 phút, cô trình diễn những ca khúc hit như Let’s Get Loud, On the Floor hay Waiting for Tonight... Sau đó, J.Lo trò chuyện về vấn đề nữ quyền và dành ít phút giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại đây.

Jennifer Lopez tại trung tâm mua sắm và giải trí Doha Festival City Mall.

Nguồn tin cho biết, 2 triệu USD là riêng tiền thù lao cho Jennifer Lopez trong sự kiện này. Ngoài ra, đơn vị mời nữ ca sĩ còn phải bỏ thêm 1 triệu USD tiền chi phí ăn ở và máy bay riêng cho cô.

Jennifer Lopez nhận cát-xê 2 triệu USD khi đến trình diễn 20 phút ở Quatar Jennifer Lopez biểu diễn và giao lưu ở Qatar

Sắp tới, ngôi sao 49 tuổi sẽ tiếp tục bổ sung vào khối tài sản kếch xù của cô khoản tiền 1,2 triệu USD. TMZ cho biết, hãng hàng không Qatar Airways đã mời cô tới trình diễn trong bữa tiệc của hãng tại nhà hát Dolby ở Los Angeles vào ngày 27/11. Cát-xê có thể còn cao hơn vì đây mới là mức tiền đề nghị từ phía Qatar Airways chứ chưa thỏa thuận xong với quản lý của Jennifer Lopez.

J.Lo chụp ảnh với người hâm mộ Qatar.

Theo thống kê của trang Celebrity Networth, tổng tài sản của J.Lo hiện tại là 400 triệu USD. Chỉ riêng năm ngoái (tính từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018), nữ ca sĩ đã kiếm được 50 triệu USD. Những show diễn cháy vé ở Las Vegas mang về cho Jennifer Lopez khoản thu nhập "khủng". Ngoài ra, cũng cô kiếm được bộn tiền nhờ đóng phim và các hợp đồng quảng cáo.