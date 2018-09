Jennifer Lopez mặn nồng với bạn trai cũ của Rihanna

Trước tin đồn hẹn hò với ca sĩ Drake, J.Lo đã bị Rihanna ngừng kết bạn trên Instagram.

Sáng sớm ngày 28/12 (chiều nay theo giờ Việt Nam), Jennifer Lopez và Drake bất ngờ cùng chia sẻ bức ảnh tình cảm trên Instagram của cả hai người. Không một lời chú thích nhưng sự âu yếm từ ánh mắt và vòng tay yêu thương của cặp sao như đã nói lên tất cả.

Bức ảnh tình cảm vừa được Jennifer Lopez và Drake đăng trên Instagram.

Tin đồn hẹn hò của Jennifer và Drake phát tán từ đầu tháng 12 sau khi J.Lo đăng bức ảnh chụp chung của hai người với dòng chú thích: "Hãy xem, người đã bất ngờ xuất hiện trong show diễn của tôi đêm nay để nói xin chào!!". Cô còn đính kèm hashtag #love him.

Điều khiến các fan chú ý hơn nữa là bạn gái cũ của Drake - nữ ca sĩ Rihanna vừa nhấn nút "ngừng theo dõi" Jennifer Lopez trên Instagram. Họ vốn là những người bạn thân thiết nhưng dường như vì Drake, hai người đẹp đã trở thành "tình địch" của nhau.

Rihanna và Jennifer từng rất quý mến nhau. Đầu năm nay, giọng ca "Diamonds" còn gửi tặng J.Lo một đôi bốt màu navy do chính Riri thiết kế.

Drake từng quyết liệt theo đuổi Rihanna suốt nhiều năm trước. Anh đã công khai tỏ tình kèm theo nụ hôn say đắm dành cho Riri trên sân khấu VMAs vào tháng 8. Cặp đôi quấn quýt bên nhau một thời gian nhưng rồi lặng lẽ chia tay cách đây không lâu. Dù Drake và Rihanna đã không còn bên nhau nhưng chuyện hẹn hò của anh với Jennifer Lopez vẫn không khỏi khiến nhiều người bất ngờ. Drake hiện 30 tuổi, kém nữ ca sĩ On the Floor tới 18 tuổi.

Drake từng gây náo động lễ trao giải VMAs hồi tháng 8 khi tỏ tình với Rihanna trên sân khấu.

Hoài Vũ