Jennifer Lopez lần đầu công khai người tình mới

Vào buổi sáng, Alex Rodriguez cũng đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm với Jennifer Lopez. Trong talkshow The View, cầu thủ 41 tuổi hết lời khen ngợi giọng ca "On the Floor": "Cô ấy là một cô gái vô cùng đáng yêu, là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp. Cô ấy rất yêu gia đình và là một người mẹ, một người chị, một người con tuyệt vời".