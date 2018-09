Jennifer Lopez không cần người đóng thế cảnh nóng

Nữ ca sĩ 46 tuổi khẳng định, cô đã tự diễn toàn bộ cảnh sex với nam diễn viên trẻ hơn 18 tuổi trong phim mới.

Trong bộ phim The Boy Next Door, Jennifer Lopez vào vai một giáo viên bị say nắng trước chàng hàng xóm nóng bỏng (Ryan Guzman thủ vai). Sau tình một đêm cuồng nhiệt, cô giáo cảm thấy hối lỗi với chồng con nhưng nhân tình trẻ của cô quá đam mê đến nỗi không chịu buông tha.

Jennifer Lopez và Ryan Guzman trong cảnh mây mưa.

Jennifer chia sẻ, cảnh nóng là cảnh cực kỳ quan trong trong bộ phim này nên cô không thể không thực hiện. J.Lo chấp nhận để ngực trần, tự mình thể hiện cảnh nhạy cảm với đồng nghiệp trẻ mà không cần người đóng thế. "Đó hoàn toàn là tôi và hoàn toàn là Ryan. Không hề có người đóng thế trong phim này", bà mẹ hai con tiết lộ trong buổi quảng bá phim hôm 9/1.

Jennifer thổ lộ, cô và đồng nghiệp trẻ cần phải diễn màn ân ái càng giống như thật càng tốt. Công việc này không hề thú vị chút nào mà thực sự rất căng thẳng: "Đóng những cảnh ấy luôn khiến chúng tôi xấu hổ. Không ai thấy thoải mái cả. Nhưng công việc của một diễn viên đòi hỏi bạn phải diễn sao cho thật nhất và đáng tin nhất. Những gì nhân vật của tôi cần thể hiện là làm cho anh chàng ấy phát điên lên".

Jennifer muốn tự mình diễn cảnh nóng thật nhất với đồng nghiệp trẻ hơn cô 18 tuổi.

Bạn diễn của Jennifer, Ryan Guzman, cũng không khỏi ngượng ngùng: "Nếu bạn thoát y hoàn toàn trước mặt Jennifer Lopez cùng những người đàn ông khác, bạn có run không? Tim tôi đã đập thình thịch!".

Nam diễn viên 28 tuổi tâm sự, trước khi đóng cảnh nóng, anh đã bày tỏ với J.Lo rằng anh rất run vì đây là lần đầu khỏa thân và đóng cảnh mây mưa trước ống kính và cô đã giúp anh trấn tĩnh: "Chị ấy chính là người khiến tôi cảm thấy thoải mái. Jennifer bảo: Chúng ta sẽ đóng cảnh đó và mọi thứ sẽ vui vẻ thôi".

Ryan kể, trong lúc diễn trên giường, họ không khỏi bật cười khúc khích vì dáng vẻ buồn cười của nhau: "Tôi nhìn chị ấy và tôi nghĩ chị ấy sắp cười đến nơi, vậy là tôi liền bật cười. Chị ấy cũng cười phá lên. Cuối cùng đạo diễn Rob Cohen phải cho chúng tôi nghỉ 5 phút".

Jennifer Lopez trong buổi quảng bá phim hôm 9/1.

Bộ phim The Boy Next Door của Jennifer Lopez được công chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 23/1.

Hoài Vũ