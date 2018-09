Jennifer Lopez háo hức lên máy bay đi thăm người tình mới

Nữ ca sĩ 47 tuổi bay tới Miami, Florida - nơi cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez đang sống.

Sáng thứ 6 (10/3), Jennifer Lopez cùng con gái nhỏ tới sân bay ở Los Angeles để tới Miami. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi nữ ca sĩ. J.Lo cũng gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương mới trên ngón tay áp út. Nguồn tin chia sẻ trên tờ Us Weekly, giọng ca On the Floor sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần với bạn trai mới - ngôi sao bóng bầu dục Alex Rodriguez - tại thành phố biển này.

Jennifer và bé Emme ở sân bay hôm 10/3.

Jennifer và Alex chỉ vừa bắt đầu hẹn hò vào cuối tháng 2, ngay sau khi nữ ca sĩ kết thúc mối quan hệ với ca sĩ Drake. Theo People, chàng cầu thủ 41 tuổi đã thầm thương trộm nhớ J.Lo từ nhiều năm nay, giờ mới có cơ hội để bày tỏ tình cảm: "A-Rod luôn si mê vẻ đẹp và cá tính của Jennifer Lopez. Cô ấy là cô gái trong mộng của anh", nguồn tin tiết lộ.

Năm 2005, Jennfer lần đầu gặp gỡ Alex Rodriguez khi cô và chồng - ca sĩ Marc Anthony ra sân cổ vũ đội bóng của Alex.

Cặp đôi có khá nhiều điểm chung như cùng gốc gác Latin và có hai nhóc tỳ gần bằng tuổi. J.Lo là mẹ của cặp song sinh Max và Emme 8 tuổi trong khi Alex Rodriguez có hai cô con gái 8 và 12 tuổi với vợ cũ.

Hoài Vũ