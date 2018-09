Jennifer Lopez bốc lửa khi quay MV bài hát World Cup

J.Lo quay MV ca khúc chủ đề của World Cup 2014 "We Are One" (Ole Ola) ở Florida vào ngày 11/2. Cô cũng sẽ trình diễn bài hát này tại lễ khai mạc World Cup ở Sao Paulo, Brazil vào ngày 12/6, cùng rapper Pitbull và ca sĩ Claudia Leitte.