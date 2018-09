Jennifer Lawrence bị đồn hẹn hò đạo diễn hơn cô 21 tuổi

Nữ diễn viên 'Hunger Games' và đạo diễn Darren Aronofsky được cho là đã nảy nở tình yêu trên trường quay.

Jennifer Lawrence từng bị bắt gặp đi ăn trưa với nhà làm phim 47 tuổi tại New York vào tháng trước. Nguồn tin chia sẻ trên tờ The Sun, J.Law thường xuyên đáp máy bay từ Los Angeles tới New York để thăm Darren Aronofsky.

Jennifer và đạo diễn Darren Aronofsky tại nhà hàng ở New York vào cuối tháng 9.

Hè năm nay, cô đào 26 tuổi là nữ diễn viên chính trong bộ phim mới của đạo diễn Darren. Theo nguồn tin, hai người bắt đầu "cảm nắng" từ đó. Sau khi bộ phim kết thúc, họ không ngừng nhắn tin và gọi điện cho nhau: "Jennifer và Darren thực sự đang yêu nhưng họ cố giữ kín mối quan hệ. Gần đây Jennifer đang mệt mỏi vì một dự án điện ảnh và Darren hết lòng động viên, ủng hộ cô. Họ thường xuyên trò chuyện qua điện thoại".

Darren Aronofsky đã có một cậu con trai 10 tuổi với hôn thê cũ - nữ diễn viên Xác ướp Ai Cập Rachel Weisz. Ông là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như Black Swan, The Fountain, Noah.

Darren từng gắn bó với nữ diễn viên Rachel Weisz và có một cậu con trai chung.

Jennifer Lawrence đã trải qua 2 năm độc thân kể từ khi chia tay nam ca sĩ Chris Martin - thủ lĩnh nhóm Coldplay. Trước đó, cô từng có mối tình 5 năm với nam diễn viên X-Men Nicholas Hoult. Những mối tình của J.Law đều tan vỡ vì cô và bạn trai đều quá bận rộn với công việc.

Hoài Vũ