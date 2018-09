Jennifer Aniston lỡ nói về 'sex toy' trước mặt trẻ em khuyết tật

Nữ diễn viên gây sốc vì phát ngôn 'vạ miệng' trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

Jennifer Aniston đang trở thành nhân vật bị đàm tiếu trên mạng xã hội sau khi cô ăn nói thiếu cẩn trọng trong chương trình The One Show phát sóng trên BBC lúc 7h sáng thứ 2 (21/11). Jennifer tham gia show này để quảng bá bộ phim mới Office Christmas Party cùng đạo diễn Josh Gordon và Will Speck. Khi đó, một nhóm trẻ khuyết tật cũng ngồi trong trường quay để mừng thành công của chương trình Children in Need trên BBC.

Jennifer Aniston và hai đạo diễn trong trường quay cùng nhóm trẻ khuyết tật.

Khi MC hỏi rằng vai diễn mới của Jennifer Aniston có giống nhân vật của cô trong phim Friends và Horrible Bosses hay không, đạo diễn Josh Gordon liền đáp "giống một chút cả hai phim đó". Jennifer đồng ý với nhận định này và nói chêm vào "chỉ là một vai không cần dùng đến đồ chơi tình dục".

Phát ngôn của cô đào 47 tuổi khiến các đạo diễn có vẻ bối rối. May mắn, hai MC nam đã kịp thời "chữa cháy" tình huống này. Họ cùng bật cười vui vẻ và nhanh chóng hỏi sang chủ đề khác.

Nữ diễn viên khiến hai đạo diễn bối rối.

Rất nhiều khán giả xem truyền hình đã sốc trước phát ngôn của Jennifer Aniston. Ngay lập tức, trên Twitter tràn ngập những câu bình luận chỉ trích nữ diễn viên Mỹ. Một người viết: "Jennifer Aniston chỉ vừa đề cập tới đồ chơi tình dục trước mặt các trẻ em khuyết tật trên One Show của BBC. Một tình huống thật xấu hổ". Một người khác bình phẩm: "Jen lỡ nói 'sex toy', nhà sản xuất khiến khán giả như bị điện giật". Tuy vậy, cũng có một số fan bênh vực cho Jennifer bởi đúng như lời Jen nói, các vai diễn của cô thực sự luôn sexy và hài hước.

Jen vốn nổi tiếng với các vai diễn hài hước và sexy.

Hoài Vũ