Jean Grey đối đầu các X-Men trong 'Dark Phoenix'

Trailer đầu tiên của bom tấn 'X-Men: Dark Phoenix' đã chính thức lộ diện, ấn định lịch chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tối 26/9, nhà sản xuất và phát hành 20th Century Fox đã tung ra trailer chính thức đầu tiên của X-Men: Dark Phoenix, hé lộ cuộc nội chiến của các dị nhân.

Trailer X-Men: Dark Phoenix Trailer đầu tiên của X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Dark Phoenix đưa gần như toàn bộ các thành viên quen thuộc của "vũ trụ điện ảnh" X-Men trở lại màn ảnh: Jean Grey (Sophie Turner), Mystique (Jennifer Lawrence), Charles Xavier (James McAvoy), Quicksilver (Evan Peters), Beast (Nicholas Hoult), Cyclops (Tye Sheridan), Storm (Alexandra Shipp), Magneto (Michael Fassbender). Trailer mở đầu với hình ảnh của Jean Grey khi còn là một cô bé cùng câu hỏi: "Anh nghĩ có thể chữa cho em?" mà cô dành cho Charles. Dường như, dị nhân trẻ tuổi lo lắng về thứ sức mạnh mang tính hủy diệt mà cô sở hữu.

Theo thông tin từ hãng Fox, X-Men: Dark Phoenix khai thác câu chuyện của Jean Grey khi cô lĩnh hội được Phoenix Force - nguồn năng lượng tối cao có tính hủy diệt khủng khiếp và trở thành Dark Phoenix. Đó là lý do mà cô trở thành kẻ đối đầu với dàn dị nhân nhà X-Men, dẫn tới sự mâu thuẫn giữa Charles và Magneto.

Sophie Turner trong vai Jean Grey. Ảnh: IMDb

X-Men: Dark Phoenix là một tập phim mở rộng trong thương hiệu phim dị nhân X-Men, dựa trên truyện tranh cùng tên của hãng Marvel. Series từng sở hữu một số tác phẩm ăn khách như X-Men: First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017)... Trước khi được tung ra chính thức, trailer của X-Men: Dark Phoenix từng bị quay trộm và lan truyền trên mạng vào ngày 25/9. Bộ phim ghi dấu lần thứ hai nữ diễn viên Sophie Turner vào vai Jean Grey thời trẻ (phiên bản trưởng thành do Famke Janssen đóng), sau X-Men: Apocalypse (2016). Phim phát hành vào ngày 14/2 với tựa đề tiếng Việt X-Men: Phượng hoàng bóng tối.

Phong Kiều