Jamie Dornan được trả cát xê triệu đô để khỏa thân

Các nhà sản xuất dự kiến trả thù lao 1,5 triệu USD để nam diễn viên phô bày toàn bộ cơ thể trong phần 2 của '50 sắc thái'.

Tuy phần một của 50 sắc thái mới chỉ ra rạp cách đây vài tháng nhưng hãng Universal Pictures đã sớm lên kế hoạch quảng bá cho phần phim tiếp theo có tên Fifty Shades Darker (50 sắc thái: Đen). Cả Dakota Johnson và Jamie Dornan đều xác nhận sẽ trở lại màn ảnh với vai Anastasia Steele và Christian Grey của họ. Theo một số nguồn tin, nam diễn viên Jamie Dornan đang đàm phán một hợp đồng mới với thù lao 970.000 USD cho cảnh khỏa thân khi lên phim.

Một cảnh quay của Jamie Dornan trong phần 1 của "50 sắc thái".

Tạp chí Star của Anh cũng tiết lộ: "Unversal dự tính tăng mức tiền cho Jamie lên tới 1,5 triệu USD để có được những thước phim anh trút bỏ quần áo trong phần 2 này". Tờ này còn cho hay, "đây chỉ là con số khởi điểm và thật điên rồ nếu anh ấy phớt lờ số tiền khổng lồ như thế". Jamie Dornan khá khắt khe trong chuyện phô bày cơ thể trước ống kính. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ hồi đầu năm, nam diễn viên kể về kỷ niệm khi quay 50 sắc thái, ở mỗi cảnh nhạy cảm, "cậu nhỏ" của anh lại được che đậy một cách khéo léo trong chiếc túi nhỏ màu nude.

Tuần trước, teaser đầu tiên của Fifty Shades Darker được hé lộ gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ. Trong video dài vỏn vẹn 30 giây, chàng tỷ phú Christian Grey toát ra sự thần bí khi khoác trên mình bộ tuxedo rồi lạnh lùng đeo lên một chiếc mặt nạ. Tạo hình của nam diễn viên Jamie Dornan cũng được nhận xét thu hút hơn phần trước. (Xem teaser)

Sam Taylor-Johnson, người từng đạo diễn cho phần một của phim sẽ không đồng hành trong phần mới vì những bất đồng với tác giả E.L.James. Biên kịch Kelly Marcel cũng rút lui khỏi dự án phim. Thay vào đó, là chồng của nữ văn sĩ người Anh, ông Niall Leonard sẽ phối hợp cùng vợ lên kịch bản cho phần 2. Niall là nhà văn đồng thời là nhà biên kịch cho một số chương trình truyền hình như Ballykissangel, Wire in the Blood và Monarch of the Glen...

Tạo hình của tỷ phú Christian Grey trong phần 2, "Fifty Shades Darker".

"50 sắc thái" được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ văn sĩ Anh E.L. Jame. Phim kể về mối tình nhuốm đầy màu sắc dục vọng của cô sinh viên Anastasia Steele (Dakota Johnson) và chàng giám đốc điển trai Christian Grey (Jamie Dornan). Hôm 23/4, chủ tịch Donna Langley tuyên bố hãng Universal muốn biến 50 sắc thái trở thành sự kiện trong mùa Valentine. Theo đó, 2 phần tiếp theo Fifty Shades Darker và Fifty Shades Freed dự kiến ra rạp lần lượt vào 10/2/2017 và 9/2/2018.

Trần Quỳnh