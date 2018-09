Jake Gyllenhaal gây sốc vì ngoại hình tiều tụy

Xuất hiện hốc hác tại lễ trao giải phim Hollywood, tài tử 'Brokeback Mountain' tiết lộ, anh đã giảm 9 kg để đóng phim mới.

Jake Gyllenhaal hốc hác, khác hẳn với hình ảnh thường thấy của anh.

Jake Gyllenhaal gày không thể nhận ra tại sự kiện Hollywood Film Awards ở Beverly Hills tối 21/10. Mặt anh tóp lại, mắt sâu hoắm, trán nhăn nheo, hoàn toàn không còn hình ảnh một tài tử điển trai, quyến rũ.

Nam diễn viên gầy khẳng khiu trên thảm đỏ.

Ngôi sao 32 tuổi cho biết, anh đã giảm 9 kg khi đóng vai một phóng viên tự do điều tra tội phạm trong phim Nightcrawler. Nhân vật của anh thường xuyên phải nhịn đói, nhịn khát và liều lĩnh xông pha vào thế giới ngầm nguy hiểm ở Los Angeles. Jake muốn nhập thân thực sự vào nhân vật, bởi vậy anh cũng quyết tâm nhịn đói. Không cần phải tập thể dục hành xác, chỉ trong một thời gian ngắn Jake đã có vóc dáng gầy gò. Những ngày quăng quật đóng phim gần một tháng qua cũng khiến anh sút cân thảm hại.

Jake gày gò trên trường quay phim "Nightcrawler".

Giống nhiều tài tử Hollywood khác như Christian Balel hay Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal không ngại khó, ngại khổ thay đổi vóc dáng để hóa thân vào vai diễn. Năm 2010, anh từng luyện tập thể hình chăm chỉ và ăn 6 bữa mỗi ngày để có thân hình vạm vỡ đóng vai hoàng tử Ba Tư trong phim Prince Of Persia: The Sands Of Time. Biết bao fan nữ đã mê mẩn hình ảnh cường tráng mà quyến rũ của Jake trong bộ phim này. Tuy nhiên có vẻ việc tăng cân để có vóc dáng đẹp còn dễ chịu hơn nhiều so với quá trình ép cân và tiều tụy của Jake hiện tại.

