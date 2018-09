Jaden Smith từng khiến bố mẹ xung đột khi mặc váy như con gái

Tài tử Will Smith không khỏi lo lắng về cách ăn mặc phi giới tính của cậu con trai tuổi teen.

Jaden Smith trong trang phục pha trộn phong cách nam - nữ.

Jaden Smith - ngôi sao từng nổi tiếng với bộ phim The Karate Kid - có sở thích mặc các loại váy áo phụ nữ ra phố hoặc đi sự kiện. Năm 2016, Jaden còn được chọn là một trong những người mẫu quảng cáo của thời trang nữ Louis Vuitton. Nam diễn viên sinh năm 1998 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách khác lạ này.

Mẹ của Jaden là diễn viên Jada Pinkett Smith cũng thú nhận rằng, ban đầu vợ chồng cô từng nổ ra cuộc tranh cãi về chuyện ăn mặc của con trai. "Anh ấy đã có những mối lo lắng về điều đó", Jada kể trong show truyền hình hôm 7/6. "Tôi nhớ là Will từng gọi tôi và hỏi: 'Em đã nói chuyện về điều này với Jaden chưa, sao thằng bé vẫn mặc váy?', và tôi bảo: 'Em đã nói chuyện rồi, nhưng thằng bé rất vui khi mặc như thế'".

Jaden bên bố mẹ.

Jada Pinkett đã cho Jaden quyền lựa chọn phong cách ăn mặc riêng và Will Smith sau đó cũng tôn trọng quyết định của cậu quý tử. Jada cho rằng đó là một quyết định rất can đảm của Jaden khi mà cậu là "một người da đen và là con trai của một ngôi sao hip-hop đầy nam tính".

Jada cũng giải thích về gu thời trang "nữ tính" của Jaden: "Thằng bé nói muốn mặc váy để truyền đạt tinh thần tự do cho bọn trẻ, để mọi người tự do suy nghĩ về những điều vượt ra khỏi khuôn khổ của bản thân và không e ngại rằng họ có thể bị bắt nạt, chế nhạo khi làm như vậy".

Cũng xuất hiện trong chương trình, Jaden Smith tiết lộ: "Tôi mặc váy để trông mình thật phong cách. Và mọi người sẽ nói: 'Cậu ấy là một nhà sáng tạo với những ý tưởng khác lạ'".

Jaden và em gái - ca sĩ nhí Willow Smith.

Jaden Smith cũng từng khiến bố mẹ tranh cãi về một vấn đề khác khi cậu trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt để đóng phim The Karate Kid năm 2010. Trong khi Will Smith muốn con trai khổ luyện đóng phim võ thuật, Jada lại rất lo lắng vì cô chỉ mong Jaden có tuổi thơ êm ả bình thường như những đứa trẻ khác. Nữ diễn viên kể: "Tôi nhớ là đã ngồi ở trường quay với Will và xảy ra một trận xung đột liên quan đến Jaden. Tôi hiểu tại sao đàn ông đưa con đến các trại huấn luyện kiểu chiến binh nhưng thật sự không công bằng và rất khó khăn khi một người mẹ phải ngồi xem con mình làm những thứ như thế. Will và tôi xung đột liên tục, có thời điểm đã cãi nhau vì Jaden".

Một cảnh võ thuật của Jaden Smith trong phim "The Karate Kid"

Jaden Smith từng khiến bố mẹ xung đột khi mặc váy như con gái

Tuy nhiên vợ chồng Will Smith đã cố gắng hài hòa trong việc nuôi dạy con cái. Jaden cũng như cô em Willow Smith quá đam mê nghệ thuật nên Jada chỉ còn biết động viên các con. Mẹ của hai ngôi sao tuổi teen thú nhận: "Dù có những trận chiến như thế, tôi luôn cố tìm kiếm sự cân bằng khi dạy con. Tôi luôn nói với bọn trẻ: 'Các con đã làm việc rất chăm chỉ và làm rất tốt. Mẹ tự hào vì điều đó!'".