Jaden Smith gây sốc khi mặc váy ra đường

Ngôi sao 'Karate Kid' thu hút sự chú ý khi diện một chiếc váy xòe 'nữ tính'.

Nam diễn viên 16 tuổi bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố cùng một nhóm bạn ở Calabasas hôm 9/4. Quý tử của Will Smith gây chú ý với áo lưới cùng váy xòe màu đen trùm bên ngoài chiếc quần short bò tối màu.

Trang phục gây sốc của Jaden.

Gần đây, ngôi sao Karate Kid chia sẻ muốn thay đổi phong cách ăn mặc bằng cách thử nghiệm các trang phục của nữ giới. Tuần qua, trên trang cá nhân, Jaden đăng bức hình mặc áo dài thùng thình kèm dòng chú thích cho biết anh đang đến cửa hàng thời trang Top Shop để mua sắm một vài bộ quần áo nữ. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Jaden rất khiêm tốn và không có sở thích mua sắm quá đà. Cha của Jaden, nam diễn viên Will Smith từng tiết lộ con trai có đức tính rất tiết kiệm. Will Smith tâm sự trên Esquire: "Con trai tôi chỉ có 1 đôi giày, 3 cái quần và 5 chiếc áo phông. Thằng bé không bao giờ chấp nhận làm nô lệ của tiền bạc. Đó là điều rất đáng quý".

Nam diễn viên đi leo núi cùng nhóm bạn trong đó có em gái Kim, người mẫu Kendall Jenner cuối tuần qua.

Jaden là con của cặp sao Will Smith và Jada Pinkett Smith. Cậu có một anh trai cùng cha khác mẹ - Trey, 19 tuổi và cô em gái ruột Willow, 12 tuổi. Jaden bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và được gia đình hỗ trợ khá nhiều. Nam diễn viên nhí từng tham gia vào các bộ phim Men in Black II, The Pursuit of Happyness, The Day the Earth Stood Still, Karate Kid, After Earth... Trong đó, Karate Kid đã giúp Jaden gây ấn tượng mạnh cho hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Trần Quỳnh