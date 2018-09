Jaden Smith đổi thay khó nhận ra sau 7 năm đóng 'Karate Kid'

Là con trai của tài tử Will Smith và nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, Jaden đã sớm bước chân vào showbiz từ lúc 5 tuổi. Cậu bé Jayden nổi danh qua những bộ phim như "The Pursuit of Happyness", "The Karate Kid"... Gần đây cậu tham gia phim truyền hình "The Get Down" (2016-2017) và hai phim điện ảnh sẽ phát hành năm 2018.