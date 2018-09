Huyền thoại nhạc rock David Bowie qua đời

Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 10/1 sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư.

Ca sĩ David Bowie.

Tin buồn được đăng tải trên Facebook chính thức của David Bowie đêm chủ nhật: "David Bowie đã ra đi bình yên giữa những người thân của anh sau 18 tháng gan góc chiến đấu với bệnh ung thư. Giữa rất nhiều sự sẻ chia về nỗi mất mát này, chúng tôi cũng mong nhận được các bạn tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong khoảng thời gian đau buồn này".

Con trai của ngôi sao huyền thoại, Duncan, cũng xác nhận về cái chết của cha trên Twitter. Anh chia sẻ: "Rất tiếc và đau buồn phải nói rằng, đó là sự thực. Tôi sẽ không online trong một thời gian". Duncan viết kèm theo bức ảnh kỷ niệm của hai cha con thời thơ ấu.

David Bowie chỉ vừa sinh nhật tuổi 69 vào ngày 8/1 vừa qua và phát hành album thứ 25 trong sự nghiệp ca hát mang tên Blackstar.

David Bowie sinh năm 1947, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp vào cuối thập niên 1960 nhưng phải đến năm 1972 mới tạo sự đột phá với album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. 3 năm sau, Bowie chinh phục các bảng xếp hạng ở Mỹ với single Fame. Trong 40 năm sự nghiệp, giọng ca huyền thoại này đã bán được hơn 140 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới, được tờ BBC bình chọn là một trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất nước Anh và lọt vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại do tờ Rolling Stone xếp hạng.

David Bowie đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con. Người vợ hiện tại của anh là siêu mẫu Iman.

Hoài Vũ