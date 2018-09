Huyền thoại âm nhạc Leonard Cohen qua đời

Nhạc sĩ, ca sĩ của giai điệu 'Hallelujah' nổi tiếng vừa từ biệt cõi đời ở tuổi 82.

Nghệ sĩ huyền thoại Leonard Cohen.

Hãng thu âm Sony Music Canada chia sẻ tin buồn trên Facebook của Leonard Cohen hôm 10/11: "Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng, nhà thơ, nhà viết nhạc và nghệ sĩ huyền thoại Leonard Cohen đã qua đời. Chúng ta đã mất đi một trong những người đáng sùng kính và có tầm nhìn rộng lớn nhất trong ngành âm nhạc".

Trong suốt 6 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Leonard Cohen đã phát hành 14 album, trong đó album mới nhất You Want It Darker chỉ vừa ra mắt vào ngày 21/10. Ông cũng là tác giả của 12 tập thơ và 2 tiểu thuyết. Nghệ sĩ người Canada được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2008 và nhận giải Grammy Thành tựu trọn đời năm 2010.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Leonard Cohen để lại những ca khúc bất hủ như Hallelujah, Suzanne, Bird on the Wire hay Tower of Song... Bài Hallelujah năm 1984 là sáng tác được yêu thích nhất của Leonard và đã được nhiều ca sĩ chơi lại với hơn 200 bản cover. Giọng hát trầm khàn đầy tự sự, những ca từ sâu lắng đậm chất thơ xoay quanh những chủ đề như tôn giáo, tâm linh, nhục dục... của ông có sức ám ảnh lớn và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.

Leonard Cohen là nhà thơ trước khi chuyển sang sáng tác nhạc.

Về cuộc sống riêng tư, Leonard Cohen đã trải qua rất nhiều mối tình lãng mạn trong cuộc đời. Người bạn đời đầu tiên của ông là Marianne C. Stang Jensen Ihlen - cô gái người Na Uy chính là nàng thơ để ông sáng tác ca khúc So Long, Marianne. Hai người sống cùng nhau trong căn hộ ở Hydra, Hy Lạp trong suốt thập niên 1960 cho đến khi Marianne qua đời. Trong tang lễ, Leonard đã viết cho người yêu một bài thơ vô cùng xúc động.

Đầu thập niên 1970, thi sĩ tài năng gặp gỡ họa sĩ Suzanne Elrod ở Los Angeles. Họ có hai người con là Adam và Lorca - cô con gái từng gợi cảm hứng cho ông viết bài thơ Federico García Lorca. Hơn 10 năm sau, Cohen có mối quan hệ khác với nhiếp ảnh gia người Pháp Dominique Issermann - người đã giúp ông quay video ca nhạc đầu tiên cũng như chụp ảnh bìa album và các tour diễn của ông. Đến đầu thập niên 1990, ông có mối tình lãng mạn với nữ diễn viên Rebecca De Mornay.

Lắng nghe ca khúc bất hủ 'Hallelujah' của Leonard Cohen

Hoài Vũ