Huyền thoại âm nhạc B.B. King qua đời

Nghệ sĩ guitar lừng danh ra đi ở tuổi 89 sau hơn 65 năm cống hiến với âm nhạc.

Luật sư của B.B. King thông báo với hãng tin AP, huyền thoại guitar đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Las Vegas tối 14/5. Nghệ sĩ tài hoa qua đời vì căn bệnh đái tháo đường tuýp 2 mà ông phải chống chọi suốt 20 năm qua. Bệnh tình của ông ngày một trầm trọng từ vài năm trở lại đây. Tháng 4 vừa qua, ông phải nhập viện khẩn cấp tới 2 lần do mất nước. Ông hưởng thọ 89 tuổi, từng trải qua hai đời vợ và có tới 15 người con.

B.B. King nổi tiếng với cây đàn guitar.

B.B. King tên đầy đủ là Born Riley B. King. Ông sinh năm 1925 tại Mississippi và bắt đầu chơi nhạc từ thập niên 1940. Ông nhận được cơ hội hát blues trên sóng radio Sonny Boy Williamson phổ biến thời bấy giờ năm 1948. Năm 1949 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của King, đánh dấu bằng lần ghi âm đầu tiên và 6 single được phát hành cùng năm. B.B. King nổi tiếng với việc đi lưu diễn không ngừng nghỉ, với khoảng 200 đến 300 buổi diễn mỗi năm cho tới tận lúc ông 70 tuổi và vẫn tiếp tục biểu diễn nhưng lịch trình thưa thớt hơn. Cuối năm ngoái, ông phải hủy 8 show vì tình trạng sức khỏe ngày một kém.

Trong suốt hơn 65 năm cống hiến, ông để lại gần 60 album, 15 giải Grammy và vô số những giải thưởng danh dự khác. Tên B.B. King được ghi vào Đại sảnh danh vọng của dòng nhạc Blues năm 1984, Rock and Roll năm 1987 và được trao giải Grammy Cống hiến trọn đời năm 1987. Số lượng ca khúc nổi tiếng của ông lên tới con số hàng trăm. B.B. King cũng luôn nằm trong top 10 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất theo bình chọn của tạp chí Rolling Stones. The Thrill is Gone là ca khúc được biết đến nhiều nhất của ông.

"Ông vua nhạc blues" đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ bằng khả năng chơi guitar vượt trội cùng giọng hát lay động lòng người. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu nhạc trên toàn thế giới.

Trần Quỳnh