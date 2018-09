Huấn luyện viên văng tục trong đêm chung kết The Voice Anh

Ngay khi tên học trò của ông, bộ đôi Into The Ark, được xướng lên đầu tiên, vị huấn luyện viên 76 tuổi đã phấn khích đến mức buột miệng thốt lên câu chửi tục: "F*** me". Không may đúng lúc đó, camera đang hướng trực diện về phía Tom Jones.