Hôn phu của Miley Cyrus thoát y đóng cảnh nóng

Thân hình quyến rũ của Liam Hemsworth trong phim mới khiến bạn diễn nữ kinh ngạc.

Trong đêm Halloween 31/10, Liam Hemsworth đã tiết lộ trailer đầu tiên của bộ phim hài lãng mạn Isn't It Romantic. Tài tử Australia đóng vai người tình của cô nàng mộng mơ Natalie do diễn viên hài Rebel Wilson thủ vai. Trong một cảnh, Liam bước ra từ nhà tắm, khoe thân hình nóng bỏng khiến Rebel "há hốc miệng" và mắt mở to đầy kinh ngạc. Sau đó, anh cởi khăn tắm, lao lên giường với cô. Ở một phiên bản khác, Rebel lao ra cửa nhà tắm, đè Liam đang bán nude xuống sàn.

Liam Hemsworth cởi trần khoe body trong phim mới.

Liam Hemsworth triệt để tận dụng ngoại hình đẹp trai, cơ bụng sáu múi trong bộ phim này. Năm ngoái, chồng chưa cưới của Miley Cyrus từng được bầu chọn là nghệ sĩ ăn chay quyến rũ nhất thế giới.

Rebel Wilson thủ vai chính trong cảnh 'choáng váng' khi nhìn thấy Liam bước ra từ nhà tắm.

Bộ phim Isn't It Romantic là câu chuyện hài hước về Natalie - cô nàng ngoại cỡ luôn tin vào tình yêu lãng mạn như phim Pretty Woman. Tuy nhiên đời không như là mơ, người đầu tiên tán tỉnh Natalie đã lừa cô để giật túi đồ, kết quả là Natalie đập đầu vào cột trụ ở ga tầu điện ngầm và bất tỉnh. Đột nhiên khi tỉnh dậy, Natalie lại trở thành ngôi sao trong một bộ phim hài lãng mạn, có cuộc sống xa hoa và rất nhiều anh chàng vây quanh cô. Tuy nhiên, những tình huống rắc rối xảy đến và Natalie phải cố gắng thoát ra thế giới ảo này.

Trailer phim "Isn't It Romantic" Trailer phim "Isn't It Romantic"

Nữ diễn viên Rebel Wilson cũng vừa đăng tải trailer phim trên Instagram và chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi trở thành cô gái ngoại cỡ đầu tiên đóng vai chính trong một phim hài tình cảm. Cộng thêm nữa, đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng vai trò là nhà sản xuất!".

Isn't It Romantic dự kiến ra mắt vào Valentine 2019. Phim còn có sự góp mặt của Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra và các diễn viên Adam DeVine, Betty Gilpin.

Hoài Vũ