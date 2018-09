Hollywood tràn ngập tang tóc trong mùa Giáng sinh

Nữ diễn viên Tricia Lynn McCauley bị mất tích bí ẩn sau ngày Giáng sinh và đến đêm 27/12, cảnh sát tìm thấy thi thể cô trong xe hơi ở Washington, Mỹ. Nhà chức trách cho biết, nữ diễn viên 46 tuổi bị bóp cổ và đánh đập trước khi qua đời. Nghi phạm tên là Adrian Duane Johnson, 29 tuổi, đang bị cảnh sát bắt giữ và điều tra. Tricia Lynn McCauley được khán giả biết đến qua bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Step Up" (2006). Cô cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình như "Dead Giveaway", "Never Dream: The Beginning"...