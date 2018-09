Hoa hậu Hoàn vũ 'mặc như không' nhảy phụ họa cho ca khúc 'Despacito' tại Grammy

Kết quả giải thưởng Grammy 2018

Bản thu của năm

"Redbone" — Childish Gambino

"Despacito" — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"The Story Of O.J." — Jay-Z

"HUMBLE." — Kendrick Lamar

"24K Magic" — Bruno Mars

Album của năm

"Awaken, My Love!" — Childish Gambino

4:44 — Jay-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Melodrama — Lorde

24K Magic — Bruno Mars

Bài hát của năm

"Despacito" — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton

"4:44" — Shawn Carter & Dion Wilson

"Issues" — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter

"1-800-273-8255" - Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury & Khalid Robinson

"That’s What I Like" — Bruno Mars, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip

MV xuất sắc

"Up All Night" — Beck

"Makeba" — Jain

"The Story Of O.J." — Jay-Z

"Humble." — Kendrick Lamar

1-800-273-8255" - Logic Featuring Alessia Cara & Khalid

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Màn trình diễn pop xuất sắc

"Love So Soft" — Kelly Clarkson

"Praying" — Kesha

"Million Reasons" — Lady Gaga

"What About Us" — P!nk

"Shape Of You" — Ed Sheeran

Màn trình diễn pop của bộ đôi/nhóm nhạc xuất sắc

"Something Just Like This" — The Chainsmokers & Coldplay

"Despacito" — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

"Thunder" — Imagine Dragons

"Feel It Still" — Portugal. The Man

"Stay" — Zedd & Alessia Cara

Album pop xuất sắc

Kaleidoscope EP — Coldplay

Lust For Life — Lana Del Rey

Evolve — Imagine Dragons

Rainbow — Kesha

Joanne — Lady Gaga

÷ (Divide) — Ed Sheeran

Ca khúc dance xuất sắc

"Bambro Koyo Ganda" — Bonobo Featuring Innov Gnawa

"Cola" — Camelphat & Elderbrook

"Andromeda" — Gorillaz Featuring DRAM

"Tonite" — LCD Soundsystem

"Line Of Sight" — Odesza Featuring WYNNE & Mansionair

Album dance/electronic xuất sắc

Migration — Bonobo

3-D The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

Màn trình diễn rock xuất sắc

"You Want It Darker" — Leonard Cohen

"The Promise" — Chris Cornell

"Run" — Foo Fighters

"No Good" — Kaleo

"Go To War" — Nothing More

Ca khúc rock xuất sắc (Giải dành cho nhạc sĩ)

"Atlas, Rise!" — James Hetfield & Lars Ulrich

"Blood In The Cut" — JT Daly & Kristine Flaherty

"Go To War" — Ben Anderson, Jonny Hawkins, Will Hoffman, Daniel Oliver, David Pramik & Mark Vollelunga

"Run" — Foo Fighters

"The Stage" — Zachary Baker, Brian Haner, Matthew Sanders, Jonathan Seward & Brooks Wackerman

Album rock xuất sắc

Emperor Of Sand — Mastodon

Hardwired…To Self-Destruct — Metallica

The Stories We Tell Ourselves — Nothing More

Villains — Queens Of the Stone Age

A Deeper Understanding — The War On Drugs

Màn trình diễn R&B xuất sắc

"Get You" — Daniel Caesar Featuring Kali Uchis

"Distraction" — Kehlani

"High" — Ledisi

"That’s What I Like" — Bruno Mars

"The Weekend" — SZA

Album R&B xuất sắc

Freudian — Daniel Caesar

Let Love Rule — Ledisi

24K Magic — Bruno Mars

Gumbo — PJ Morton

Feel The Real –Musiq Soulchild

Màn trình diễn rap xuất sắc:

"PRBLMS" — 6LACK

"Crew" — Goldlink Featuring Brent Faiyaz & Shy Glizzy

"Family Feud" — Jay-Z Featuring Beyoncé

"LOYALTY." — Kendrick Lamar Featuring Rihanna

"Love Galore" — SZA Featuring Travis Scott

Ca khúc Rap xuất sắc

"Bounce Back" — Big Sean

"Bodak Yellow" — Cardi B

"4:44" — Jay-Z

"HUMBLE." — Kendrick Lamar

"Bad And Boujee" — Migos Featuring Lil Uzi Vert

Album Rap xuất sắc

4:44 — Jay-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila’s Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

Tuyển tập các ca khúc hay nhất trong phim:

"Baby Driver" — (Various Artists)

"Guardians Of The Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2" — (Various Artists)

"Hidden Figures: The Album" — (Various Artists)

"La La Land" — (Various Artists)

"Moana: The Songs" — (Various Artists)

Bản thu hay nhất trong phim (dành cho nhạc sĩ):

"Arrival" — Jóhann Jóhannsson

"Dunkirk" — Hans Zimmer

"Game Of Thrones: Season 7" — Ramin Djawadi

"Hidden Figures" — Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams & Hans Zimmer

"La La Land" — Justin Hurwitz

Ca khúc hay nhất trong phim:

“City Of Stars” — Justin Hurwitz, Benj Pasek & Justin Paul, (Ryan Gosling & Emma Stone thể hiện)

“How Far I’ll Go” — Lin-Manuel Miranda, (Auli’i Cravalho thể hiện)

“I Don’t Wanna Live Forever (‘Fifty Shades Darker’)” — Jack Antonoff, Sam Dew & Taylor Swift, (Zayn & Taylor Swift thể hiện)

“Never Give Up” — Sia Furler & Greg Kurstin, (Sia thể hiện)

“Stand Up For Something” — Common & Diane Warren, (Andra Day Featuring Common thể hiện)

Phim ca nhạc xuất sắc

"One More Time With Feeling" — Nick Cave & The Bad Seeds

"Long Strange Trip" — (The Grateful Dead)

The Defiant Ones — (Nhiều nghệ sỹ)

"Soundbreaking" — (Nhiều nghệ sỹ)

Two Trains Runnin’ — (Nhiều nghệ sỹ)