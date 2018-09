Hình ảnh Jolie một năm siêu bận rộn nhưng hạnh phúc

Cuối tháng 6, Angelina và Brad tới quốc đảo Malta ở Địa Trung Hải để tìm bối cảnh cho bộ phim "By the Sea". Bộ phim do Jolie viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên chính, đồng thời cũng đánh dấu 10 năm cô và Brad Pitt tái hợp trên trường quay.