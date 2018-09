Heidi Klum chia tay bạn trai kém 13 tuổi

Siêu mẫu và doanh nhân người Mỹ đã trải qua 3 năm yêu nhau mặn nồng.

Heidi Klum xác nhận đã kết thúc mối quan hệ với "phi công trẻ" Vito Schnabel trên tạp chí People: "Tôi tin rằng chúng tôi cần có thời gian để dừng lại và xem xét".

Heidi Klum và doanh nhân trẻ Vito Schnabel.

Cuối tuần qua, Heidi một mình bay tới Las Vegas để tham dự festival âm nhạc iHeartRadio và xem show diễn của Jennifer Lopez. Cô đã không còn ở bên Vito Schnabel khoảng một tháng nay. Tin đồn cặp đôi chia tay vốn đã phát tán vào đầu tháng 9. "Mọi thứ dần trở nên khó khăn khi họ sống ở hai nơi khác nhau. Tháng 9 cũng là thời điểm bắt đầu năm học mới và Heidi phải tập trung cho các con của cô", nguồn tin tiết lộ trên tạp chí People.

Siêu mẫu 44 tuổi có 4 người con riêng từ 7 đến 13 tuổi Không chỉ dành sự quan tâm cho bọn trẻ, thời gian này Heidi cũng bận rộn với vai trò giám khảo chương trình America’s Got Talent mùa thứ 12. Trong khi đó, bạn trai cô - doanh nhân bán tranh ở New York - có cuộc sống tự do, phóng túng hơn.

Cặp đôi đi nghỉ ở bờ biển Pháp vào cuối tháng 7 vừa qua.

Heidi bắt đầu hẹn hò Vito Schnabel năm 2014, hai năm sau khi cô ly hôn ca sĩ Seal. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, họ đã trải qua những năm tháng yêu nhau say đắm. Cặp đôi từng có rất nhiều kỳ nghỉ nóng bỏng bên nhau mà mới đây nhất là chuyến du lịch tới thành phố biển St Tropez, Pháp vào cuối tháng 7.