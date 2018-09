Harry Styles vồ ếch trên sân khấu

Chàng ca sĩ điển trai của One Direction mất đà ngã ngửa ra sân khấu khiến khán giả được một trận cười đã đời.

Trong chuyến lưu diễn On the Road Again tại San Diego hôm qua, do mải mê biểu diễn Harry Styles đã kéo cây micro của mình đi mà không nhớ là dây micro bị vướng lại đằng sau làm anh bị mất thăng bằng và ngã ra sân khấu. Niall đã không thể nhịn được cười trước sự cố của đồng nghiệp. (Xem Video)

Rất may là Harry không bị thương sau cú ngã. Khi Liam hỏi thăm, anh chàng hóm hỉnh trả lời: “Cơ thể tôi thì không sao nhưng tinh thần có chút tổn thương". Niall tiếp thêm: "Tôi hiểu cảm giác ấy” bởi anh chàng cũng từng vồ ếch trong tua diễn Master Tournament trước đó.

Harry Styles có cú ngã nhớ đời trên sân khấu.

Chàng ca sĩ 21 tuổi mong muốn mọi người hãy xóa video đáng xấu hổ của mình nhưng thực tế không như mong đợi. Chỉ vài phút sau, trên Twitter đã dậy lên làn sóng hastag #OhNoHarrry và video được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây không phải là lần đàu tiên Harry ngã trên sân khấu trong tour diễn On the Road Again, nhưng chắc chắn sẽ là cú ngã nhớ đời nhất của nam ca sĩ.

Nial cười chảy nước mắt với cú ngã của Harry trên sân khấu còn trên Twitter thì lan truyền thông tin này nhanh chóng mặt.

On the Road Again là tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album thứ tư của One Direction Four. Tour diễn kéo dài từ ngày 7/2 tới 31/10, bắt đầu ở Sydney, Australia và kết thúc ở Sheffield, Anh. Zayn Malik đột ngột thông báo rời nhóm hồi tháng 3 nên 1D chỉ còn 4 thành viên tiếp tục hành trình của mình.

Thanh Hà