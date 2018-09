Harry Styles đang cưa cẩm người mẫu Cara Delevingne

Ca sĩ điển trai của nhóm One Direction hẹn hò người đẹp đi xem kịch vào cuối tuần trước ở London.

Harry Styles và Cara Delevingne bị đồn hẹn hò.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tạp chí Look, Harry Styles đã si mê "chân dài" 21 tuổi Cara Delevingne từ lâu. Tuy nhiên mới đây chàng hoàng tử nhạc pop xứ sương mù mới có cơ hội đi chơi thân mật với cô nàng xinh đẹp và gợi cảm này. Họ được trông thấy sánh bước tới rạp West End xem vở kịch Book Of Mormon vào tối chủ nhật 8/9. Cặp sao ngồi sát bên nhau và ghé tai thì thầm to nhỏ suốt buổi. Sau đó chàng tự lái xe đưa nàng về nhà.

Harry Styles và Cara đi xem kịch cuối tuần trước.

Harry Styles và người mẫu trẻ quen nhau khoảng 3 năm nay và giữ tình bạn thân thiết. Năm ngoái, nam ca sĩ 19 tuổi từng đến xem Cara trình diễn tại show thời trang Burberry. Anh ngồi hàng ghế đầu và chăm chú xem nàng biểu diễn. Trong khi đó, Cara cũng có lần đáp máy bay sang Los Angeles để xem buổi biểu diễn của nhóm One Direction. Sau concert, hai người đi uống nước và trò chuyện như những người bạn thân.

Nguồn tin chia sẻ: "Harry và Cara đều cuốn hút nhau nhưng cả hai người muốn giữ mối quan hệ một cách riêng tư và đời thường nhất bởi họ đang sống trong showbiz ồn ào thị phi. Tuy vậy, Harry thực sự mê Cara và không bỏ lỡ những cơ hội gặp gỡ cô nàng suốt 3 năm qua. Có điều, cặp sao vẫn chưa tiến triển thành một cuộc tình thực sự. Dường như Cara không muốn bị liệt vào danh sách những người tình của Harry".

Harry xem Cara trình diễn thời trang.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên tạp chí Industrie, Cara tâm sự rằng cô chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và chẳng màng đến chuyện hẹn hò. Cô thổ lộ: "Tôi đã chán ngấy bọn con trai. Họ cực kỳ phiền phức. Tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân".

Hoài Vũ