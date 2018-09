Hành trình vất vả có con thứ ba của Kim Kardashian

Kim đã cố gắng thụ tinh nhân tạo nhưng thất bại, buộc phải tìm đến người mang thai hộ.

Tập mới của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians ghi lại toàn bộ quá trình Kim Kardashian nỗ lực có con thứ ba. Một thời gian ngắn sau khi Kim sinh con trai vào tháng 12/2015, cô đã cố mang bầu lần nữa bằng cách cấy phôi thai vào tử cung. "Tôi đã thử một lần và bị sảy mất", Kim tiết lộ.

Kim chia sẻ câu chuyện có con lần ba trong show truyền hình thực tế.

Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ không dễ thụ thai và mang bầu như nhiều phụ nữ khác. Hai lần bầu bí trước, cô đều nghén nặng và gặp nhiều biến chứng như tiểu đường, tiền sản giật, nhau cài răng lược... Cô kể: "Kanye và tôi luôn muốn có nhiều con, nhưng tôi đã trải qua vô số điều khủng khiếp trong quá trình sinh nở đến nỗi bác sĩ khuyên tôi không nên mang thai lần nữa".

Sau khi cấy phôi không thành công, vợ chồng Kim mới tính đến chuyện thuê người mang thai hộ. Quá trình này cũng không đơn giản như mọi người nghĩ. Kim thú nhận: "Tìm một ai đó bạn thực tin tưởng là điều khó hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Bạn phải chắc chắn rằng họ có lối sống lành mạnh và đã được kiểm chứng tâm sinh lý bình thường".

Người phụ nữ đang mang bầu cho Kim.

Kim và Kanye sau đó đã tìm được người phụ nữ mà cả hai rất ưng ý. Dù Kim giữ bí mật danh tính người mang thai hộ nhưng nguồn tin chia sẻ trên The Sun, cô là người phụ nữ Mỹ gốc Phi, đã tốt nghiệp đại học, có gia đình và hai con. Kim kể: "Cô ấy là một người tốt, rất dễ nói chuyện và phù hợp hoàn hảo với chúng tôi. Bởi vậy chúng tôi đã gặp cô ấy và thử cấy một phôi thai".

Những ngày chờ đợi kết quả giống như là "đốt ruột gan" Kim. "Tôi thực sự căng thẳng thần kinh bởi chỉ có 60% cơ hội sẽ thụ thai thành công", bà xã Kanye West cho biết.

Kim và các thành viên trong gia đình đã bật khóc vì vui sướng khi biết tin người phụ nữ được thuê đã mang bầu thành công một bé gái. Tuy nhiên niềm vui sau đó thay thế bằng nỗi lo lắng và dằn vặt. "Thật bực bội khi không thể tự mình mang thai. Cảm giác đó rất kỳ quặc", Kim thú nhận trong chương trình truyền hình thực tế, "Tôi luôn muốn biết mọi chi tiết mới nhất về em bé của mình và điều này không dễ chịu chút nào. Nhưng tôi thực sự tin tưởng người mang thai hộ và không muốn trở thành người kiểm soát mọi hành động của cô ấy. Tôi đã trải qua một quá trình dài khó khăn nhưng hy vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn".

Kim-Kanye đã có hai nhóc tỳ một gái, một trai.

Vợ chồng Kim sẽ chào đón công chúa nhỏ đầu năm tới. Trong các bức ảnh paparazzi ghi được, người mang thai hộ đã mang bầu khá lớn nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cô được gia đình Kim trả cho 450.000 USD trong 10 tháng mang bầu.