Hành trình lột xác của bạn trai mới Taylor Swift

Chàng DJ hấp dẫn nhất thế giới từng sở hữu ngoại hình kém bắt mắt.

Trước khi trở thành một DJ đình đám cũng như sở hữu thân hình hấp dẫn như bây giờ, Calvin Harris chỉ là một chàng ca sĩ với ngoại hình không mấy bắt mắt. Trên sân khấu âm nhạc ở Australia năm 2008, Calvin xuất hiện mờ nhạt với mái tóc đen dài, quần bò áo phông xuề xòa.

Calvin Harris trên một sân khấu âm nhạc ở Australia năm 2008.

Album đầu tay của Calvin, I created disco, phát hành năm 2007 đưa tên tuổi Calvin đến gần khán giả bằng những ca khúc ăn khách như Acceptable in the 80s, The Girls… Tuy nhiên, album thứ hai, Ready for the Weekend (năm 2009) mới làm nên tên tuổi của anh khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh với nhiều bản hit I’m not alone, Ready for the weekend, Flashback... Đây cũng là bước đệm để Calvin dần tiếp cận thị trường âm nhạc Mỹ đầy khốc liệt. Anh cũng chú tâm hơn đến diện mạo bản thân. Calvin bắt đầu tập thể hình, cắt ngắn và nhuộm lại mái tóc đen, hàng râu quai nón cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn. Nhưng hơn cả, Calvin Harris muốn chinh phục khán giả bằng chính sản phẩm âm nhạc của mình. Và đến khi ca khúc Summer làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đặc biệt ở Anh, Calvin Harris chính thức trở thành ngôi sao được công chúng yêu thích trên toàn thế giới. Có thể nói, chính năng lực và cá tính riêng đã giúp Calvin Harris gặt hái thành công như bây giờ.

DJ đến từ Scotland thay đổi gần như hoàn toàn diện mạo.

DJ Calvin Harris và Taylor Swift dính tiếng sét ái tình tại bữa tiệc sau lễ trao giải BRIT Awards hồi tháng 2. Một tháng sau, cả hai bị bắt gặp mặc áo đôi, hẹn hò bí mật tại một cửa hàng thực phẩm ở Nashville. Cặp đôi chính thức công khai tình cảm khi sóng đôi tới xem biểu diễn ca nhạc ở Los Angeles và qua đêm cùng nhau tại nhà riêng của nữ ca sĩ tuần qua. Trước giọng ca Blank Space, anh từng hẹn hò "nữ hoàng nhạc phim" Ellie Goulding và gần đây nhất là ca sĩ Rita Ora, nhưng cả hai vừa chia tay hồi đầu năm.

Bên cạnh tài năng về âm nhạc, Calvin Harris còn sở hữu thân hình cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Vừa qua, trang BF đã bình chọn anh là DJ nam hấp dẫn nhất thế giới. Hiện tại, Calvin là người mẫu quảng cáo nội y cho hãng Armani và là chàng trai trong mơ nhiều cô gái.

Calvin Harris tên thật là Adam Richard Wiles, sinh ngày 17/1/1984 ở Scotland. DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới từng được tạp chí Forbes bình chọn là DJ giàu nhất thế giới trong hai năm liên tiếp, 2013 và 2014. Năm 2014, Calvin thu về tới 66 triệu USD (hơn 1.400 tỷ đồng), trong khi công chúa nhạc đồng quê kiếm được 64 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng). Suốt một năm qua, DJ người Scotland có hơn 50 màn trình diễn lớn nhỏ tại các festival âm nhạc và hộp đêm ở khắp nơi trên toàn thế giới. Chia sẻ về thành công của mình, anh khiêm tốn: “Thể loại nhạc dance có những bước tiến mạnh mẽ trong khoảng ba năm qua. Tôi chỉ là một nghệ sĩ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ”.

Cặp đôi trai tài gái sắc mới của Hollywood.

Trần Quỳnh