Hành trình 6 năm của đêm nhạc H-Artistry

Trong suốt hành trình 6 năm, chương trình đã mang lại những màn biểu diễn đỉnh cao của nhiều tên tuổi âm nhạc nổi tiếng.

Show diễn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008 có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám như Shanye Ward (quán quân X-Factor tại Anh – 2005), nhóm nhạc hip-hop latin The D.E.Y phong cách và những tay rocker điệu nghệ của Until June. Năm 2009, làn gió Âu Mỹ hứng khởi lại tiếp tục được H-Artistry làm cầu nối đến công chúng yêu nhạc Việt với sự xuất hiện của cô nàng ngổ ngáo Lenka với “hiện tượng The Show” lẫy lừng, cựu hot-boy Westlife - Brian McFadden và nhóm nhạc rock tên tuổi Boys Like Girls của Mỹ. Đây cũng là năm dấu ấn đêm nhạc đọng lại trong lòng công chúng, tạo được tiếng vang đồng thời khiến người ta bắt đầu tò mò và trông chờ những đêm nhạc tiếp theo.

Lenka và Brian McFadden khuấy động đêm nhạc.

Năm 2011, với hàng loạt những ngôi sao từ các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng như quán quân American Idol David Cook , quán quân X-Factor tại Anh 2008 - Alexandra Burke và “làn gió mới” của Australian Idol – Thanh Bùi, chương trình tiếp tục “ghi điểm”. Bắt đầu từ năm 2012, thương hiệu âm nhạc uy tín này nhận thêm được nhiều hưởng ứng từ công chúng yêu nhạc khi mang đến những giọng ca từ nhiều sắc tộc khác nhau, kết hợp cả Âu-Á trên cùng một sân khấu. Những khán giả có mặt tại Trung tâm hội nghị Quốc gia khi ấy hẳn sẽ không thể quên những xúc cảm dạt dào khi “phiêu” theo giọng ca đầy nội lực của Monica, phong cách rock khuấy động quyến rũ của Okamoto’s đến từ Nhật hay sự thăng hoa của một Phương Vy bản lĩnh khi đứng cùng với những tên tuổi lớn.

Năm 2013, chương trình tiếp tục được khẳng định với sự góp mặt của các ngôi sao đình đám như công chúa NS Yoon G của showbiz Hàn, “họa mi” quyến rũ Aurea của Bồ Đào Nha và đặc biệt là giọng ca ma mị đầy cảm hứng của Adam Lambert.

Giọng ca ma mị đầy cảm hứng của Adam Lambert.

Nếu như những giọng ca danh giá góp phần không nhỏ tạo nên đẳng cấp khác biệt của H-Artistry so với các chương trình âm nhạc khác tại Việt Nam, thông điệp ý nghĩa mà chương trình này đem đến lại tạo được sự kết nối về chiều sâu với từng khán giả. Mỗi nghệ sĩ cùng với câu chuyện theo đuổi đam mê và ước mơ của mình đến cháy bỏng đã được truyền tải khéo léo qua từng câu hát, mạch dẫn truyện của chương trình để người xem có thể cảm được sâu sắc hơn. Mỗi phong cách, mỗi cá tính âm nhạc cũng tạo nên những mảng màu sáng tối khác nhau, đưa người nghe chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn sâu lắng, tươi trẻ sôi động cho đến hứng khởi và đam mê.

Năm nay, chương trình sẽ lại “bùng nổ” khi có đến 4 nghệ sĩ và 1 nhóm nhạc rock cùng góp mặt với phong cách đa dạng cuốn hút. Một “mảnh ghép vàng” của Destiny’s Child - Kelly Rowland ngày càng cuốn hút, một Timomatic đa-zi-năng đáng ngưỡng mộ từ ca hát, nhảy múa cho đến diễn xuất, một Nemesis nổi loạn từ Hàn Quốc và cả những đại diện tiềm năng của làng nhạc trẻ Việt Nam – Trang Pháp và DJ Slim V. Sự kiện âm nhạc H-Artisty 2014 diễn ra tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia vào lúc 20h, ngày 17/4.

