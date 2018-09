Hai người đẹp gốc Việt làm MC thảm đỏ Quả cầu vàng 2017

Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Hoa hiện là MC và chuyên gia thời trang nổi tiếng ở Mỹ. Cô từng dẫn dắt hậu trường Hoa hậu Hoàn vũ, Asia’s Next Top Model... và là host của chương trình truyền hình ăn khách How Do I Look?.