Hai minh tinh huyền thoại cùng qua đời

Cuối tuần qua, tài tử Peter O'Toole và nữ diễn viên Joan Fontaine lần lượt từ biệt cõi đời vì tuổi cao sức yếu.

Nữ diễn viên Joan Fontaine.

Ngôi sao Hollywood Joan Fontaine trút hơi thở cuối cùng vào chủ nhật (15/12) tại nhà riêng ở Carmel, Califorina. Bà ra đi ở tuổi 96.

Joan Fontaine là minh tinh nổi tiếng thập niên 40, 50 với những bộ phim ăn khách của nhà làm phim Alfred Hitchcock như Rebecca và Suspicion. Mỹ nhân quyến rũ một thuở cũng là ngôi sao trong các bộ phim như The Constant Nymph (1943), Jane Eyre (1944), September Affair (1950) hay Island in the Sun (1957).

Joan thời trẻ.

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Joan đã 4 lần được đề cử Oscar và một lần giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Suspicion. Joan đã đóng hàng chục bộ phim và đến năm 1996, khi gần 80 tuổi bà mới từ giã màn ảnh.

Ngoài đóng phim, Joan còn thử sức ở các lĩnh vực khác như làm phi công, trang trí nội thất và đầu bếp. Bà đã kết hôn và ly hôn 4 lần nhưng chỉ có hai người con.

Một ngày trước đó, làng điện ảnh cũng tiếc thương tiễn biệt một ngôi sao khác về với Chúa. Tài tử Peter O'Toole qua đời tại bệnh viện The Wellington ở London sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Ông thọ 81 tuổi.

Ngôi sao gạo cội Peter O'Toole.

Peter O'Toole đã có sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy gần 6 thập kỷ qua và chỉ mới thông báo giải nghệ vào tháng 7/2012. Ông đã nhận được 8 đề cử Oscar trong suốt sự nghiệp và mang về tượng vàng Thành tựu trọn đời năm 2003. Peter cũng nhận vô số các giải thưởng điện ảnh khác của Anh và Mỹ.

Ngôi sao có đôi mắt màu xanh băng đẹp thôi miên này nổi danh qua những bộ phim như Lawrence of Arabia (1962), The Lion in Winter (1968), Goodbye, Mr. Chips (1969), The Ruling Class (1972), The Stunt Man (1980), My Favorite Year (1982) và Venus (2006)... Đặc biệt vai đại tá Lawrence trong bộ phim Lawrence of Arabia là vai diễn để đời nhất của Peter, giúp ông giành giải thưởng điện ảnh Anh (BAFTA) và Quả cầu vàng của Mỹ.

Peter trong phim "Lawrence of Arabia".

