Hai em gái Kim rủ nhau đi mua súng để tự vệ

Lo lắng khi bị trộm đột nhập nhiều lần, Khloe Kardashian và Kendall Jenner đã tính đến chuyện tự trang bị vũ khí và đi học bắn súng.

Hai cô con gái nổi tiếng của nhà Kardashian cởi mở bàn về chuyện mua súng trong tập mới nhất của chương trình Keeping Up with the Kardashians. Khloe và Kendall đều cảm thấy bất an vì ngày càng có nhiều fan cuồng khủng bố, theo dõi và liên tiếp bị trộm đột nhập vào biệt thự.

Khloe Kardashian và Kendall Jenner bàn chuyện mua súng tự vệ.

Kendall kể: "Trung bình mỗi tuần lại có một kẻ rình rập đeo bám. Họ chỉ chờ tôi ra khỏi nhà đến nỗi vệ sĩ của tôi không dám để tôi đi". Tháng 10/2016, Kendall từng phải xin tòa lệnh cách ly khỏi một người đàn ông khi tên này đêm ngày quấy nhiễu cô. Tháng 3 năm nay, một tên trộm lẻn vào nhà Kendall và khoắng sạch trang sức của cô.

Khloe lại lo sẽ bị cướp đe dọa tính mạng giống như chị gái Kim Kardashian vào cuối năm ngoái. "Từ khi xảy ra vụ cướp của chị Kim ở Paris, tôi thấy thế giới thật đáng sợ!". Hai chị em liền quyết định tới trường học bắn súng và sau đó sẽ đi mua súng để tự vệ. "Chúng tôi cảm thấy cần thiết phải làm điều này để có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm", Khloe giải thích.

Khloe và Kendall đi học bắn súng

Khloe và Kendall đi học bắn súng Tại trường bắn, Khloe Kardashian đã lựa chọn một khẩu súng ngắn và bắn rất quyết liệt. Trong khi đó Kendall sợ hãi núp sau bức tường. "Chân dài" 22 tuổi thốt lên: "Không thể tin được là chị Khloe lại làm được điều đó một cách rất thoải mái. Rõ ràng tôi từng đến trường bắn rồi nhưng tôi vẫn rất khiếp sợ". Khloe lại tỏ ra rất vui sướng và tự hào vì đã học được cách sử dụng súng.

Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu và trò chuyện với tổ chức kiểm soát súng và chống bạo lực của Mỹ mang tên Everytown, cả hai chị em đã quyết định không mua súng cất trong nhà. "Có rất nhiều con số đáng sợ và điều kinh khủng liên quan đến súng. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tránh tất cả những thứ đó và để cho vệ sĩ của mình dùng súng thôi".

Kim Kardashian cũng cho rằng, cách tốt nhất là trang bị súng cho vệ sĩ. Bản thân Kim đã thay vệ sĩ cũ và thuê những vệ sĩ mới tinh nhuệ biết sử dụng vũ trang sau khi cô bị cướp ở Paris.