Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hơn 10 mối tình dang dở của Jennifer Aniston

Năm 1998, người đẹp say nắng bạn diễn Paul Rudd khi đóng cặp trong phim "The Object of My Affection". Hai người chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. 10 năm sau, Jen và Paul tiếp tục cộng tác trong bộ phim "Wanderlust".