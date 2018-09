Giọng ca 17 tuổi Lorde đoạt 2 giải Grammy

Nữ ca sĩ đến từ New Zealand xuất sắc giành chiến thắng ở những hạng mục quan trọng nhất với ca khúc hit 'Royal'.

Lorde rạng rỡ lên sân khấu đón nhận đĩa nhạc vàng cho giải thưởng Màn trình diễn nhạc pop xuất sắc. Cô xúc động phát biểu: "Đây là điều hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi trong đêm nay!".

Ca sĩ Lorde.

Không lâu sau, Lorde lại được xướng tên ở hạng mục Ca khúc của năm. Royal - bài hát với giai điệu lạ và ca từ độc đáo chế giễu lối sống hoàng gia của các ngôi sao đã vượt qua nhiều ca khúc đình đám khác để giành giải như Roar của Katy Perry, Same Love của Macklemore & Ryan Lewis, Just Give Me a Reason của Pink và Locked Out of Heaven của Bruno Mars. Nữ ca sĩ có phong cách già dặn này đến người bạn Joel Little - nhạc sĩ đồng sáng tác Royal với cô.

Lorde đã tuột mất hai giải thưởng khác là Bản thu của năm và Album của năm nhưng hai đĩa nhạc vàng đã là chiến thắng ngoạn mục của giọng ca 17 tuổi này.

Giải Bản thu của năm thuộc về Get Lucky của nhóm nhạc điện tử Daft Punk kết hợp với Pharrell Williams. Hai anh chàng của nhóm Daft Punk chính là người chiến thắng lớn nhất trong đêm Grammy 2014. Họ còn giành 3 giải thưởng khác là Album của năm, Màn trình diễn của nhóm nhạc pop, Album nhạc dance xuất sắc.

Nhóm Daft Punk trong đêm trao giải.

Bộ đôi Macklemore & Ryan Lewis giành chiến thắng Nghệ sĩ mới xuất sắc, đánh bại các ca sĩ trẻ khác là James Blake, Kendrick Lamar, Kacey Musgraves và Ed Sheeran. Nhóm cũng giành thêm giải Ca khúc nhạc rap xuất sắc và Màn trình diễn nhạc rap xuất sắc.

Jay Z là ca sĩ thống trị đề cử năm nay tuy nhiên anh chỉ giành giải giải Màn kết hợp nhạc Rap/Sung xuất sắc cùng Justin Timberlake (với ca khúc Holy Grail). Timberlake giành thêm hai giải khác là Ca khúc nhạc R&B xuất sắc (với Pusher Love Girl) và Video ca nhạc xuất sắc (với Suit & Tie).

Taylor Swift nhận được 4 đề cử nhưng ra về trắng tay. Trong khi đó, nhiều ngôi sao khác nhận được một đĩa nhạc vàng danh giá là Bruno Mars (Album nhạc pop xuất sắc - Unorthodox Jukebox), Rihanna (Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc - Unapologetic), Alicia Keys (Album nhạc R&B xuất sắc - Girl on Fire), Adele (Ca khúc trong phim xuất sắc - Skyfall)...

Lễ trao giải Grammy lần thứ 56 chỉ vừa kết thúc cách đây vài phút tại trung tâm Staples ở Los Angeles. Kết quả giải thưởng không quá nhiều bất ngờ nhưng các khán giả đã được tận hưởng một đêm nhạc hội cực kỳ ấn tượng và độc đáo. Các ca sĩ đã cống hiến những tiết mục biểu diễn muôn màu sắc như Katy Perry, Lorde, Beyonce, Robin Thicke... Đặc biệt nữ hoàng nhạc pop Madonna đã có màn trình diễn xúc động khép lại lễ trao giải với ca khúc ca ngợi tình yêu đồng giới Same Love cùng Macklemore và Ryan Lewis. Không ít khán giả đã rơi nước mắt trong khi 30 cặp đôi trao lời thề nguyền ngay dưới khán đài.

Madonna biểu diễn "Same Love".

Danh sách chiến thắng Grammy 2014:

(In đậm là đoạt giải)

Bản thu của năm:

Daft Punk feat. Pharrell Williams – “Get Lucky”

Imagine Dragons – “Radioactive”

Lorde – “Royals”

Bruno Mars – “Locked Out of Heaven”

Robin Thicke feat. Pharrell Williams & T.I. – “Blurred Lines”

Ca khúc của năm:

Pink feat. Nate Reuss – “Just Give Me a Reason”

Bruno Mars – “Locked Out of Heaven”

Katy Perry – “Roar”

Lorde – “Royals”

Macklemore & Ryan Lewis feat. Mary Lambert – “Same Love”

Album của năm:

Sara Bareilles – "The Blessed Unrest"

Daft Punk – "Random Access Memories"

Kendrick Lamar – "Good Kid, M.A.A.D. City"

Macklemore & Ryan Lewis – "The Heist"

Taylor Swift – "Red"

Nghệ sĩ mới xuất sắc:

James Blake

Kendrick Lamar

Macklemore & Ryan Lewis

Kacey Musgraves

Ed Sheeran

Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc:

Sara Bareilles – “Brave”

Lorde – “Royals”

Bruno Mars – “When I Was Your Man”

Katy Perry – “Roar”

Justin Timberlake “Mirrors”

Màn trình diễn nhóm nhạc pop xuất sắc:

Daft Punk feat. Pharrell Williams – “Get Lucky”

Pink feat. Nate Reuss – “Just Give Me a Reason”

Rihanna feat. Mikky Eiko – “Stay”

Robin Thicke feat. Pharrell Williams & T.I. – “Blurred Lines”

Justin Timberlake feat. Jay Z – “Suit & Tie”

Album nhạc pop xuất sắc:

Lana Del Rey – Paradise

Lorde – Pure Heroine

Bruno Mars – Unorthodox Jukebox

Robin Thicke – Blurred Lines

Justin Timberlake – The 20/20 Experience – The Complete Experience

Album nhạc pop truyền thống xuất sắc:

Tony Bennett & Various Artist – Viva Duets

Michael Buble – To Be Loved

Gloria Estefan – The Standards

Cee Lo Green – Cee Lo’s Magic Moment

Dionne Warwick – Now

Màn trình diễn solo đồng quê xuất sắc:

Lee Price – “I Drive Your Truck”

Hunter Hayes – “I Want Crazy”

Miranda Lambert – “Mama’s Broken Heart”

Darius Rucker – “Wagon Wheel”

Blake Shelton – “Mine Would Be You”

Màn trình diễn nhóm đồng quê xuất sắc:

The Civil Wars – From This Valley

Kelly Clarkson feat. Vince Gill – “Don’t Rush”

Little Big Town – “Your Side of the Bed”

Tim McGraw, Taylor Swift, and Keith Urban – “Highway Don’t Care”

Kenny Rogers with Dolly Parton – “You Can’t Make Old Friends”

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc:

Taylor Swift – “Begin Again”

Lee Brice – “I Drive Your Truck”

Miranda Lambert – “Mama’s Broken Heart”

Kacey Musgraves – “Merry Go Round”

Blake Shelton – “Mine Would Be You”

Album nhạc đồng quê xuất sắc:

Jason Aldean – Night Train

Tim McGraw – Two Lanes of Freedom

Kacey Musgraves – Same Trailer, Different Park

Blake Shelton – Based on a True Story

Taylor Swift – Red

Bản thu âm nhạc dance xuất sắc:

Duke Dumont feat. AME & MNEK – “Need U”

Calvin Harris feat. Florence Welch – “Sweet Nothing”

Kaskade – “Atmosphere”

Armin Van Buuren feat. Trevor Guthrie – “This Is What It Feels Like”

Zedd feat. Foxes – “Clarity”

Album nhạc dance xuất sắc:

Daft Punk – Random Access Memories

Disclosure – Settle

Calvin Harris – 18 Months

Kaskade – Atmosphere

Pretty Lights – A Color Map of the Sun

Màn trình diễn nhạc rock xuất sắc:

Alabama Shakes – “Always Alright”

David Bowie – “The Stars (Are Out Tonight)”

Imagine Dragons – “Radioactive”

Led Zeppelin – “Kashmir”

Queens of the Stone Age – “My God is the Sun”

Jack White – “I’m Shakin’”

Ca khúc nhạc rock xuất sắc:

Gary Clark Jr – “Ain’t Messin Round”

Paul McCartney – “Cut Me Some Slack”

The Rolling Stones – “Doom and Gloom”

Black Sabbath – “God Is Dead?”

Muse – “Panic Station”

Màn trình diễn nhạc rock xuất sắc:

Album nhạc rock xuất sắc:

Black Sabbath – 13

David Bowie – The Next Day

Kings of Leon – Mechanical Bull

Led Zeppelin – Celebration Day

Queens of the Stone Age – …Like Clockwork

Neil Young With Crazy Horse – Psychedelic Pill

Màn trình diễn nhạc R&B xuất sắc:

Tamar Braxton – “Love and War”

Anthony Hamilton – “Best of Me”

Hiatus Kaiyote feat. Q-Tip – “Nakamarra”

Miguel feat. Kendrick Lamar – “How Many Drinks?”

Snark Puppy with Lalah Hathaway – “Something”

Ca khúc nhạc R&B xuất sắc:

Anthony Hamilton – “Best of Me”

Tamar Braxton – “Love and War”

PJ Morton feat. Stevie Wonder – “Only One”

Justin Timberlake – “Pusher Love Girl”

Fantasia feat. Kelly Rowland and Missy Elliot – “Without Me”

Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc:

Tamar Braxton – Love and War

Fantasia – Side Effects of You

Salaam Remi – One: In the Chamber

Rihanna – Unapologetic

Mack Wilds – New York: A Love Story

Album nhạc R&B xuất sắc:

Faith Evans – R&B pas

Alicia Keys – Girl on Fire

John Legend – Love in the Future

Chrisette Michele – Better

TGT – Three Kings

Màn trình diễn nhạc rap xuất sắc:

Drake – “Started From the Bottom”

Eminem – “Berzerk”

Jay Z – “Tom Ford”

Kendrick Lamar – “Swimming Pools (Drank)”

Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz – “Thrift Shop”

Màn kết hợp nhạc RAP/SUNG xuất sắc:

J. Cole feat Miguel – “Power Trip”

Jay Z feat. Beyonce – “Part II (On the Run)”

Jay Z feat. Justin Timberlake – “Holy Grail”

Kendrick Lamar feat. Mary J. Blige – “Now or Never”

Wiz Khalifa feat. The Weeknd – “Remember You”

Ca khúc nhạc rap xuất sắc:

ASAP Rocky feat. Drake, 2 Chainz, and Kendrick Lamar – “F***in’ Problems”

Jay Z feat. Justin Timberlake – “Holy Grail”

Kanye West – “New Slaves”

Drake – “Started From the Bottom”

Macklemore & Ryan Lewis – “Thrift Shop”

Album nhạc rap xuất sắc:

Drake – Nothing Was the Same

Jay Z – Magna Carta… Holy Grail

Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D. City

Macklemore & Ryan Lewis – The Heist

Kanye West – Yeezus

Video ca nhạc xuất sắc:

Captial Cities -- "Safe and Sound"

Jay Z -- "Picasso Baby: A Performance Art Film"

Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton -- "Can't Hold Us"

Justin Timberlake featuring Jay Z -- "Suit & Tie"

Jack White -- "I'm Shakin'"

Ca khúc xuất sắc trong phim:

Coldplay – “Atlas” từ "The Hunger Games: Catching Fire"

Jessie J – “Silver Lining” từ "Silver Linings Playbook"

Adele – “Skyfall” từ "Skyfall"

Colbie Caillat feat. Gavin DeGraw – “We Both Know” từ "Safe Haven"

Lana Del Rey – “Young and Beautiful” từ "The Great Gatsby"

Regina Spektor – “You’ve Got Time” từ "Orange Is the New Black"

Hoài Vũ