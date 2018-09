Giọng ca 16 tuổi 'vượt mặt' Miley Cyrus

Một cái tên mới toanh của làng nhạc là Lorde bất ngờ chiếm ngôi vị số 1 của Miley trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Nữ ca sĩ Lorde.

Đầu tuần này, ca khúc Royals của Lorde vươn lên vị trí số 1, đánh bật Wrecking Ball của Miley Cyrus xuống vị trí số 3 sau 2 tuần đứng đầu top. Lorde lập tức trở thành cái tên được người yêu nhạc tìm kiếm bởi cô vẫn là một giọng ca lạ hoắc với khán giả khắp thế giới.

MV "Royals" Royals của Lorde

Sự thật đáng ngạc nhiên, Lorde mới chỉ 16 tuổi, đến từ đất nước New Zealand. Cô nàng đã lập kỷ lục là ca sĩ trẻ nhất đứng đầu Billboard Hot 100 từ năm 1987 đến nay, sau Tiffany (lúc đó cũng 16 tuổi) với ca khúc I Think We're Alone Now. Lorde cũng trở thành giọng ca nữ đầu tiên thống trị Billboard's Alternative trong 17 năm qua.

Single Royals của giọng ca tuổi teen này đã làm mưa gió trong rất nhiều bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên vị trí số 4 trên Radio Songs, đứng đầu iTunes Top Singles, Digital Songs tuần thứ hai liên tiếp và Hot Rock Songs tuần thứ 5 liên tiếp. Trước đó, Royals cũng đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng New Zealand top 40.

Lorde là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ ở New Zealand. Cô sinh năm 1996 tại Auckland, có bố là một nhà thơ nổi tiếng. Khi mới 12 tuổi, Lorde đã được Scott Maclachlan - giám đốc công ty Universal Music Group ở New Zealand phát hiện khi ông xem video cô biểu diễn tại trường học. Một năm sau, công ty đã chính thức ký hợp đồng với Lorde. Cô bắt đầu sáng tác bằng cây đàn guitar của mình khoảng năm 13-14 tuổi.

Album ngắn đầu tiên của Lorde mang tên The Love Club ra mắt tháng 11/2012 gây ấn tượng mạnh mẽ, nhanh chóng leo lên vị trí số 2 New Zealand top 40. Vào ngày 30/9 vừa qua, nữ ca sĩ đã phát hành album phòng thu đầu tiên của mình tại Mỹ với tên gọi Pure Heroine.

MV "The Love Club" Lorde biểu diễn "The Love Club"

Hoài Vũ